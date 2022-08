Exclusivo: los detalles de la auditoría de planes sociales que realizarán en Santa Fe

El Gobierno comenzará a desplegar en aproximadamente dos semanas una de sus mayores apuestas en el marco de la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa.

Se trata del inicio de las auditorías oficiales sobre los beneficiarios de planes sociales, que incluyen subsidios del Estado a más de 1,3 millones de personas e involucran fondos por $31.000 millones por mes. Se estima que 400 mil planes estarían mal otorgados y serían dados de baja.

más de 1,3 millones de personas

La lupa estará puesta sobre el denominado Potenciar Trabajo, el plan público más importante, fuente a su vez de conflicto entre organizaciones sociales y el Gobierno por irregularidades en el manejo de la distribución de los mismos.

Leer también: El Gobierno avanza en la conversión de planes sociales en empleo genuino

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, área que encarará el proyecto, aseguraron que “en los próximos días” comenzará el operativo. Implica que cada uno de los beneficiarios deba ir presencialmente a puntos asignados para hacer una declaración jurada.

La UBA y la UTN serán las encargadas de proveer el personal y la capacidad técnica para que los encuestadores reciban a cada uno de los beneficiarios. Recabarán información sobre su situación patrimonial, laboral y educativa.

Comienza en Santa Fe

Según se comunicó, la ciudad de Santa Fe será el primer lugar donde comenzará el trabajo de investigación. Datos oficiales marcan que en la capital provincial existen cerca de 4000 mil beneficiarios de planes que estarían incluidos en la auditoría.

Al respecto, Eduardo Donnet, decano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe explicó que desde la casa de estudios se viene trabajando "para el armado de la auditoría, pero desde el punto de vista de la facultad es una encuesta que ellos -el Gobierno nacional- luego la iban a procesar y tener un mapa de como es la situación de los distintos planes que tienen las y los adjudicatarios".

"Los equipos de trabajos que venimos coordinando van a tener un coordinador. Un grupo de chicos y chicas realizarán esta encuesta. Está en revisión la encuesta ahora, y también el lugar en donde se iba a hacer. Nos están planteando que nos tendremos que mover con los grupos y no en un lugar fijo, hay muchas idas y vueltas. Yo no creo que arranquemos la semana que viene", adelantó en diálogo exclusivo con Cadena OH!

En detalle

Respecto a la dinámica del trabajo, Donnet precisó que "esto le va a permitir al ministerio pensar en políticas públicas que terminen de generar líneas de trabajo hacia mejoras de este tipo de programas. No quiero dejar de mencionar que se conoció en los últimos días el programa Puente al Trabajo, y que probablemente fue lo que hizo que hoy la encuesta se esté modificando".

"Ver si se cumplió o ver que tramos faltarían para que eso se cumpla, y ver si habría que poner en marcha un programa con la acreditación de oficios"

Asimismo, explicó que "se tratará de ver sobre los compromisos en cuanto a acreditaciones de determinados tipos de trabajos. Ver si se cumplió o ver que tramos faltarían para que eso se cumpla, y ver si habría que poner en marcha un programa con la acreditación de oficios. Somos una universidad pública, que funciona con el dinero de los contribuyentes, y por lo tanto nos debemos a la sociedad. Todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones de trabajo, de enseñanza, que la gente pueda transformar el plan en un trabajo formalizado y rentado, bienvenido sea para la universidad"

"No tenemos que estigmatizar, estamos todos en esta nave que se llama planeta tierra. Ojalá tengamos la mirada puesta en donde haya que ponerla, y la posibilidad de dialogar sobre ese futuro que nos merecemos como Argentina, y en la patria grande de América del Sur", finalizó.

Escuchar también la nota completa: