El mensaje de un joven chaqueño frente a Capitanich: "Estoy cansado de una Argentina sin futuro"

El mensaje de un joven chaqueño con críticas a la dirigencia política frente a Jorge Capitanich se hizo viral en las redes sociales en las últimas horas a partir de los duros planteos que le hizo al gobernador.

“Nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes”, señaló Lionel Schroder durante el Encuentro de Jóvenes del Norte Grande, que fue encabezado por Capitanich y su vice, Analía Rach Quiroga, en un polideportivo de la ciudad de Resistencia.

“No vengo a pedir nada sino a sembrar mi idea, que creo es la de muchos de mis amigos, que somos de la clase media y gente trabajadora. Yo soy de Pampa del Infierno, un pueblo que crece gracias a la actividad rural. Y estoy cansado de una Argentina sin futuro, una Argentina donde los jóvenes quieren estar, pero sueñan y trabajan para irse porque ven que su país no va más. Un país rico donde la gente es pobre y aunque trabaja y trabaja no se beneficia”, relató el joven.

“Las empresas se van del país, hay escasez de combustible, el sector agronómico no puede trabajar porque el gobierno le come todo lo que tiene, quieren cambiar la manera en la que hablamos, desgastan el sector privado sacándole la mayoría de sus ganancias, dejándolos sin motivación para seguir trabajando. Esto es insostenible. ¿Cómo piensan que el 43 por ciento de la población que trabaja puede mantener al 57 sin trabajo? Y a mí me vienen a hablar de géneros...”, criticó además.

Críticas y vídeo viral

Sobre ello, en diálogo con Cadena OH, dijo que "yo le dije a una persona que nos acompañó al evento que grabe. Yo no tengo problemas en recibir críticas, esto es desde el respeto. No es por menospreciar a nadie, sólo digo lo que para mí es la realidad del país y la verdad".

"Esto lo escribí yo al 100 por ciento, un día viernes después de estar en un zoom con distintos adolescentes. Yo sabía que era posible que me digan que me armaron el discurso, pero la gente que está conmigo sabe que nadie me escribió el mensaje", confesó.

Finalmente dijo que "un gaje de ser viral es saber que la gente va a tratar de tirarte para abajo. Yo no le doy importancia porque es una minoría y se que hay gente que me apoya. Poner una etiqueta a las personas es encerrarlas".

Escuchar también la nota completa: