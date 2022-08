"Muerte en la Curia", una fantástica novela histórica escrita por Gustavo Vera

«Muerte en la curia» es el título del libro escrito por el abogado Gustavo César Vera, que viene de presentar este trabajo en la Feria del Libro de Buenos Aires y hará lo mismo en la Feria del Libro de San Lorenzo, en septiembre.

En la obra describe los hechos que constituyeron el principio de la agonía de la República Romana, apenas un tiempo antes de que aparecieran personajes de la tala de Cayo Julio César, Pompeyo Magno, Marco Licinio Craso y Marco Tulio Cicerón.

"A esto lo hice porque me gusta el tema, la historia me interesó desde muy chico. Escribí una novela histórica, el libro está ambientado en los años 101 y 100 A/C en Roma", comentó el autor en diálogo con Star Show, por Cadena OH, desde una transmisión especial en la ciudad de San Lorenzo.

"Es un relato en el que se entremezclan hechos y personajes históricos y de la ficción", agregó el doctor.

En otro orden, Vera destacó: "El libro lo presenté el 18 de diciembre del 2019. Después pasó el tiempo, la pandemia suspendió todo, y este año se volvió a organizar la Feria del Libro de Buenos Aires, me invitaron y estuve allí".

"Me faltaba hacer algo en la ciudad donde nací, por eso realizaremos aquí la presentación de la novela, por iniciativa del intendente", culminó.

