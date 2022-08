Goleada de la Reserva de Colón ante Barracas Central

Colón y Barracas Central se enfrentaron este sábado desde las 11 en el Brigadier López y fue victoria contundente del sabalero, quien se impuso por 5-0.

Los goles fueron convertidos: 10′ PT | Troncoso (C) 26′ ST | Laborié (C) 28′ ST | Laborié (C) 32′ ST | A. Martínez (C) 39′ ST | Troncoso (C)

Formación Colón:

1 | Facundo Masuero

2 | Luciano Cura

3 | Julián Glavocic

4 | Luis Schlishting

5 | Stefano Moreyra

6 | Nicolás Utrera

7 | Aarón Martinez

8 | Luciano Laborie

9 | Matias Olmedo

10| Luciano Tronconso

11 | Nahuel Curcio

Suplentes

12 | Maximiliano Bruno

13 |Bruno Cotta

14 | Jeronimo Ridolfi

15 | Guillermo Gozalvez

16 | Eliseo Vazquez

17| Santino Sciacqua

18 | Danilo Gomez

DT : Gonzalo Erni

Formación Barracas:

1 | Joel Dario Luquez

2 | Mauro Alberto Gomez

3 | Bruno Mastronicola

4 | Axel Gabriel Bordon

5 | Máximo Barbera

6 | Juan Pablo Serrizuela

7 | Santiago Villalba

8 | Andrés Puig

9 | Alex Viollaz

10 | Diego Tomas Bernal

11 | Sebastián Rivero

Suplentes:

12 | Alex Smith

13 | Mauricio Corallo

14 | Hernan Alfonso

15 | Pablo Román

16 | Santiago Gazal

17 | Gonzalo Yeza

18 | Facundo Ferrario

19 | Lucas Aiuduc

20 | Facundo Baroni

21 | Franco Ferrario

22 | Adriel Galeano

23 | Juan Carlos Fernández

DT : Sergio Ramos

Árbitro: Leandro Tello

Árbitro asistente 1: Freddy Quelca Guarachi

Árbitro asistente 2: Luis Colli