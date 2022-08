Carolina Losada reveló emocionada que se casará con Luis Naidenoff: "Le dije que sí"

Los senadores radicales Carolina Losada y Luis Naidenoff están de novios hace unos meses. La pareja ya no teme a las críticas que puedan surgir y comenzaron a mostrarse juntos en distintos almuerzos y cenas, por fuera del ámbito político.

Carolina Losada aprovechó su visita en LPA, el programa de Florencia Peña, para revelar un detalle precioso de la pareja: que su colega del bloque busca llevar la relación adelante y formalizar el compromiso entre ambos, proponiéndole casamiento a la senadora: "Le dije que si, obvio", reveló.

"Estábamos ahí hablando y él me dijo que se quería casar conmigo y ahí me quede callada porque no me lo esperaba. Me lo tuvo que volver a preguntar pero de rodillas, hasta que le dije que sí", confesó la senadora ante la insistencia de Flor Peña por la situación de la pareja.

La relación amorosa no había sido imaginada para ninguno de los dos: Carolina Losada se encontraba recientemente soltera, luego de estar 17 años en pareja, mientras que Luis Naidenoff enviudó en 2018, cuando su hijo y su expareja fallecieron trágicamente por inhalación de monóxido de carbono.

Cómo empezó la relación entre Losada y Naidenoff

"Ella se va a casar conmigo, pero todavía no lo sabe”, fue la frase premonitoria que dijo Naidenoff en en diciembre de 2021, en un encuentro con Losada y otros dirigentes políticos. En aquel entonces, la rosarina respondió sonriente al comentario de su compañero de bloque.

El acercamiento entre ambos se dio a luego de que el formoseño se mostrara predispuesto a ayudar a Losada y a brindarle apoyo del partido ante su reciente arribo a la política. Poco a poco la infinidad de elogios del senador a su par terminaron por enamorarla y darle una oportunidad de conocerse por fuera del espacio de trabajo.