Segmentación tarifaria y estafas bancarias, dos de los temas que preocupan a la Defensoría del Pueblo

Este fin de semana, la ciudad de Resistencia (Chaco) fue sede del Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). En el encuentro se abordaron diferentes temas, tales como la segmentación tarifaria y las estafas bancarias, entre otros.

En diálogo con CADENA OH!, Jorge Henn, defensor del pueblo de Santa Fe, sostuvo que "se debatieron temas de mucha importancia, fundamentalmente sobre la segmentación tarifaria".

En este sentido, anticipó que " le van a pedir a la Secretaria de Energía (Flavia Royón) la suspensión del proceso, al menos hasta que haya audiencias públicas o se aclare el panorama".

Para Henn, "es inviable el sistema de aplicación de la energía. Probablemente, una gran cantidad de argentinos va a terminar pagando un aumento de las tarifas en el corto tiempo; daría la impresión que se le está pidiendo mucho a los sectores medios o bajo".

Y añadió: "La decisión es pedir una postergación de la medida de segmentación dispuesta por el Gobierno nacional. Hay un grado de improvisación que asusta".

Asimismo contó que hablaron acerca de las estafas bancarias. "No puede ser que los bancos solo digan que no tienen responsabilidad. Creo que hay muchas herramientas que se pueden utilizar para que no le metan la mano en el bolsillo a la gente", aseveró.

"Nos da la impresión que los bancos no hacen todo lo que pueden hacer para evitar que las estafas no sean casi cotidianas", concluyó Henn.

