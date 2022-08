Estatales y docentes reinician su plan de lucha

El Gobierno provincial ratificó este lunes la decisión de descontar los días no trabajados a los sectores que lanzaron paros antes de reanudar la discusión paritaria, sobre el final de esta semana, donde no se planteará de entrada una oferta salarial.

Pese al anuncio, los gremios estatales y docentes confirmaron que continuarán con su plan de lucha. UPCN resolvió un nuevo paro de 48 horas para hoy y mañana, similar medida adoptó ATE poco después. Por su parte, los docentes mantendrán su seguidilla de paros por 72 horas, de igual forma que hicieron la semana anterior, para los días martes, miércoles y jueves.

En este marco, Omer Perotti se había quejado por la cantidad días de paros en el sector público, que consideró “demasiados”. Su ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri insistió en la misma queja. “La cantidad de medidas de fuerza fue excesiva. Supera lo razonable, más cuando esta semana comenzamos a discutir en paritarias”, se molestó.

“En Santa Fe, asumimos un compromiso y lo cumplimos. Esta semana no debería haber paros”, sorprendió el gobernador. “El jueves 1º de setiembre está citada la reapertura de paritarias. Ojalá sirva ya para una mejor disposición para esa mesa. No digo retomar el diálogo porque (en estas semanas) no se dejó de hablar con la dirigencia gremial. El ministro de Trabajo y otros ministros lo hacen en forma permanente y eso no se va a cortar”.

Sin oferta en el primer encuentro

Desde el Gobierno adelantaron que en la primera reunión con cada sector no habrá una oferta salarial, ya que se trata de “una instancia para dar inicio a la negociación para intercambiar posturas.

“No tenemos todavía un intercambio formal para hablar de porcentajes, vamos a estar atentos también a lo que se vaya negociando en otras provincias y a nivel nacional”, avisó, pendientes también desde el gobierno “de que las variables macroeconómicas comiencen a estabilizarse”, reconocieron desde el Ejecutivo.