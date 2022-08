Desvalijaron la casa de Francisco, el menor baleado en Rosario

Mientras Francisco, el nene de 9 años baleado la semana pasada en inmediaciones de Cavia y Gallardo, se recupera en el hospital de Niños Zona Norte, delincuentes robaron todo lo que encontraron en su casa de barrio Casiano Casas. Incluso, la bicicleta en la que se desplazaba el niño al momento de recibir los disparos. Ahora un tío del niño realiza una colecta para alquilarle una vivienda en otro lugar.

“Francisco está en el hospital, en terapia intensiva. Evoluciona bien, pero tiene que seguir ahí. Mi prima (mamá del nene) fue ayer (por este lunes) a la casa y se llevaron todo. Encima que están pasando un momento difícil les robaron. Ahí viven ella, Francisco y dos hermanitos”, comentó César, tío del niño atacado.

El pariente de Francisco señaló que él no quiere volver a su “casita precaria”, ya que “necesita vivir en mejores condiciones, y no en un lugar donde no tiene ni agua”.

“Hicimos un flyer que es #TodoPorFrancisco para juntar dinero y alquilar otra casa. El alias es Todoporfrancisco y la titular de la cuenta es Daniela Alejandra Lemo. Es para que puedan vivir mejor”, añadió.

César indicó que la mamá de los nenes actualmente cobra una asignación y vive de “changas, de salir a barrer veredas. Está separada, los chicos no tienen padre. No hay nadie que ayude. Nosotros ayudamos, pero tampoco tenemos mucho”.