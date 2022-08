Sorpresa y emoción de Marcos Camino en el dia de su cumpleaños

El músico Marcos Camino está cumpliendo 72 años el día de hoy. Un reconocido exponente de la música tropical santafesina, admirado por colegas, artistas y personalidades de la política, incluso a nivel internacional.

"Este 2022 es un gran año, sobre todo por cumplir los 50 años con Los Palmeras, porque no ha sido de lo mejor en términos personales, las cosas no me han salido muy bien, pero siempre intentando", comentó para Cadena OH!.

"Detrás de cada grupo pasan cosas, somos seres humanos, estamos padeciendo todos, Rubén está pasando un problema familiar grave. Nosotros somos amigos de años y yo lo acompaño, hace 55 años que nos conocemos".

Para sorpresa del entrevistado, desde el programa "Todo al Mediodía" de Hugo Isaak, se preparó un homenaje cargado de recuerdos, anécdotas y cariño.

Leer también: Reapareció Germán Lerche junto a un integrante de Los Palmeras

Una de las que lo felicitó fue Silvia Monzón, quien refirió a los "muchos momentos transitados. Estamos felices de que celebres un año más. Esa amitad con mi papá se forjó con la lealtad y el coraje, le pusieron acción a cualquier obstáculo". Por otra parte, el cantante Axel, Miguel del Sel o Daddy Brieva dejaron también sus saludos al artista.

Desde el lado deportivo, Cristian Castillo, ex jugador de Colón, le deseó un "muy feliz cumpleaños, y como siempre aguante el sabalero". La entrevista estuvo atravesada por anédotas como la elección de la canción "Perra" por Diego Maradona, como uno de sus temas preferidos.

"Siempre fui un defensor de la amistad, eso trae inconvenientes a veces. Pero a los amigos no hay que abandonarlos nunca. La gente habla y por ahí no respeta esas cosas", destacó Camino visiblemente emocionado, luego de recibir saludos de José Artemio Luñiz y Ariel Tarico, entre otros.

Escuchar también audio completo: