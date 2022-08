Perotti inauguró la ampliación de la Planta de Agua Potable de Tostado

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, junto al intendente de Tostado, Enrique Mualem, inauguró este miércoles la ampliación de la Planta de Agua Potable de la ciudad que beneficiará a más del 80% de la población de esa localidad.

La obra tiene como finalidad garantizar la cantidad de agua tratada mediante un nuevo módulo compacto de remoción de color y turbiedad, para lo cual se construyó una nueva toma e impulsión, con el objetivo de abastecer el módulo instalado.

En ese marco, Perotti afirmó que “estoy agradecido por el esfuerzo que la Cooperativa y el intendente hacen permanentemente para que la provisión de agua potable en un lugar difícil, que siempre ha tenido esta dificultad, pueda hacerlo de la mejor manera y con más herramientas. Por eso hicimos la inversión aquí, para que el municipio tenga su propio vehículo para abastecer a la región y la ciudad con agua potable”.

Leer también: Importantes avances tras la reunión de gobernadores y ministros por los Bajos Submeridionales

Además, el gobernador agregó que “son inversiones que seguiremos haciendo. La obra sin dudas es de magnitud, no va a ser de hoy para mañana, por lo cual hay que seguir brindando el servicio, las ampliaciones de redes, es un trabajo que en la infraestructura de nuestro norte hay que seguir haciendo”.

Asimismo, el mandatario provincial sostuvo que “hay que tratar de llegar al territorio con soluciones y el mismo territorio tiene que tener las herramientas para poder hacerlo; los recursos tienen que estar aquí, tienen que estar cercanos a la necesidad de la gente”.

Por último, Perotti aseguró que “este departamento es un fiel reflejo de todo lo que puede dar cuando la infraestructura se va sumando y en esa tarea estamos, porque no nos cabe duda que la inversión que estamos haciendo desde la provincia en todo el norte, en todos los departamentos, es inédita, nunca se había dado. Y lo hacemos con el pleno convencimiento de que la región devuelve con creces lo que estamos aportando, devuelve con arraigo, con el talento de su gente, con esfuerzo, con el trabajo conjunto de sus representantes públicos y privados, de la dirigencia de las entidades y políticas”.

La palabra del intendente de Tostado

Seguidamente, Mualem afirmó que “es un día especial para la ciudad porque esta obra hace a las gestiones que realizamos de manera conjunta con la cooperativa ante el gobierno de la provincia y que cada vez que golpeamos puertas, recibimos respuestas positivas. Es por eso que venimos transitando con el gobierno provincial y las instituciones de la comunidad un camino para el crecimiento que Tostado merece”.

“Hoy poner en funcionamiento esta planta y la llegada de un camión para llevar agua a las escuelas y a las comunas cercanas, sobre todo en época de sequía, nos permite contar con esto y nos permite destacar la importancia de trabajar con el respaldo de la provincia y de las instituciones”, destacó el intendente tostadense.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Agua Potable, Ricardo Bisio, manifestó: “Agradezco al gobernador, al intendente y a la ministra que siempre atienden nuestros pedidos, a los concejales y a todos los que apoyaron este proyecto, bienvenido sea para Tostado, esto soluciona algo muy importante, como es el agua tratada”.

Leer también: El acueducto San Javier - Tostado tiene fecha de licitación

Finalmente, el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina, manifestó que “esta es una inversión de unos 56 millones de pesos que fue pedida por el propio intendente al gobernador, para que colaboremos con la cooperativa de la ciudad, con el objetivo de duplicar el volumen de agua clarificada que se puede producir día a día. Esto le garantiza a Tostado la provisión de agua clarificada y además la alimentación del agua potable”.

“El desarrollo de nuevas viviendas y el incremento en el consumo de agua, sobre todo en época de verano, hacen a la necesidad de producir una mayor cantidad de agua clarificada y potable, por lo que de esta manera Tostado tiene garantizada una buena calidad y cantidad del servicio para la ciudad”, agregó Maina.

Presentes

Del acto formaron parte, además, las ministras de Infraestructura, Silvina Frana; y de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; la secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino; el senador por el departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo; el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa; el presidente del Concejo Municipal, Osvaldo Garay y concejales; autoridades provinciales y municipales; autoridades y trabajadores de la cooperativa de Tostado; entidades intermedias; fuerzas de seguridad; vecinos y vecinas.

Puesta en valor de la obra de Conexión al Gasoducto GNEA

Por la tarde, el gobernador encabezó el acto de la puesta en valor de la obra de conexión al Gasoducto GNEA, donde afirmó que “estamos en una etapa donde después del primer gobierno constitucional del 83 al 87 no se volvió a licitar una obra de gas por parte del gobierno de la provincia, y lo estamos haciendo ahora, y en ese contexto estamos acompañando iniciativas como esta".

Para Omar Perotti, “Argentina tiene gas, y tiene hoy en marcha la primera etapa del gasoducto que sale de Vaca Muerta y llega hasta Salliqueló, y luego la segunda etapa de Salliqueló a San Jerónimo Sud que le trae más gas a la provincia. Está licitado hoy el gasoducto de la zona sur de la provincia,el gasoducto del Gran Rosario, y también el del Gran Santa Fe, una obra de ingeniería importante, que hará el cruce por la laguna Setúbal para seguir llevando gas a toda la zona de la costa”, informó el gobernador. Al tiempo se permitió ampliar la idea y en ese sentido, señaló que “en ese marco, no podíamos no contribuir o no ayudar a quienes venían haciendo el esfuerzo para que esta localidad pueda tener gas para sus vecinos u ofrecer un mayor volumen para las radiaciones industriales o de servicios que necesiten consumir”.

Por último, el mandatario provincial sostuvo que “hay que felicitar el espíritu cooperativo, felicitar al intendente, al senador, a las instituciones que aportan lo suyo para que Tostado siga creciendo”.

Leer también: Perotti ponderó "la mayor estrategia de distribución de alimentos en la historia de la provincia"

Por su parte, el intendente de la ciudad, Enrique Mualem, destacó que “son las obras que marcan un antes y un después. Reconocer el esfuerzo, el protagonismo que tienen en nuestra comunidad las instituciones, en este caso la Cooperativa Telefónica, que años atrás se puso al hombro el proyecto de la obra de gas, como la de cloacas, telefonía, internet, y hemos hecho un trabajo en conjunto. Recuerdo cuando asumí la empresa que venía trayendo el gas a través del gasoducto en tres instancias pedía la autorización para entrar a la ciudad de Tostado, en ninguna de la tres le otorgamos esos permisos de común acuerdo con la Cooperativa Telefónica porque creíamos que las dimensiones con las que llegaba a Tostado no eran acorde al crecimiento que todos esperábamos de nuestra comunidad.

“Así fue que después la empresa modificó y dejó la alternativa de mayor volumen de gas y después cuando asume el gobernador Omar Perotti desde Enerfé nos llaman de que estaba la decisión política de que Tostado y otras localidades tengan gas natural y a partir de ahí comenzamos a viajar, se empezaron a solucionar algunos problemas y la Cooperativa llevó adelante a través de la contratación de una empresa para que hoy Tostado tenga el gas natural”, cerró el jefe municipal tostadense.

Finalmente, Sergio Cravero, presidente de la Cooperativa Telefónica de Tostado, destacó que “hoy es un día que no puede pasar desapercibido para nosotros y para Tostado, tenemos mucho por hacer pero este camino que hemos recorrido es muy importante, a las autoridades muchas gracias por acompañarnos y apoyar, sin la ayuda del estado esto sería imposible, nuevamente agradecerles y espero estén tan felices como nosotros”.

Entrega de aportes

Durante la tarde, el gobernador hizo entrega de aportes en el marco del Plan Incluir, por un monto de $12.292.735 al presidente del Club Atlético Tostado, Ramses Medina, que serán destinados para infraestructura deportiva.