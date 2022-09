Luis Rodríguez: "Tenemos una prueba de fuego que es Boca"

Luego de un 2021 glorioso, con la obtención de la Copa Liga Profesional, Colón no atraviesa su mejor momento en 2022. Pese a haber llegado a los octavos de final de la Copa Libertadores, no tiene un buen pasar en el torneo local, y este domingo desde las 18.00 recibirá a Boca en el Cementerio de los Elefantes en búsqueda de los tres puntos. Luis Miguel Rodríguez, una de las figuras, habló con TyC Sports y opinó del presente del equipo.

"Para nosotros es una semana normal, sabemos que viene un grande, un equipo que tiene mucha jerarquía y que nosotros necesitamos pensar en nosotros porque últimamente no lo venimos haciendo bien, consiguiendo los resultados que necesitamos. El último partido de local con Tigre se nos dio ganar pero tenemos que seguir buscando el equipo ideal para hacer más llevaderos los partidos, porque uno jugamos bien, al otro sufrimos, necesitamos encontrarnos con nosotros mismos para hacer un Colón protagonista", aseguró en una entrevista con TyC Sports.

"Ahora tenemos una prueba de fuego que es Boca. Para la mayoría son partido especiales, pero son de tres puntos, el gol vale uno, lo haga quien lo haga. Pero son especiales y ojalá sea el paso para encontrar más regularidad en el funcionamiento", completó.

"Nos acostumbramos a jugar tantas cosas lindas en los últimos años que hoy nos urge estar más arriba, en el lote de los primeros lugares para buscar y seguir construyendo lo que venimos haciendo hace un par de años, estar en copas internacionales", declaró más tarde. "No le podemos encontrar la vuelta, perdimos dos entrenadores por los resultados, no estamos funcionando del todo bien, tenemos que elevar el nivel grupal e individual sino se va a hacer difícil. Ojalá Chupete (Marini) nos pueda encontrar la mejor versión de cada uno para llevar a Colón a los primeros lugares", agregó.

Pulga Rodríguez y la anécdota con Diego Maradona en la Selección Argentina

"Me habló Nico Gaitán para practicar, estábamos por patear tiros libres, se acercó Diego, le pegó al primer tiro libre y la colgó en el ángulo, después no me dieron ganas de patear. Le dijo a Pozo que tenía más puesta la barrera, le volvió a pegar y la volvió a clavar. Pateó Nico y le pegó a la barrera, ja. Yo ni pateé, me fui, íbamos a pasar vergüenza, mirá si se arrepentía y me mandaba a Tucumán de nuevo", contó Luis Miguel Rodríguez en una entrevista con TyC Sports.

"Cuando llegó por primera vez yo estaba de espaldas y me habló como si yo tuviera 50 partidos en la Selección Argentina. Me quedé helado, pensé que iba por la foto. No sabía qué decirle y me dijo 'me voy porque te ponés nervioso', y vino después. Me va a pasar lo mismo cuando lo conozca a Messi, que todavía no me lo encontré nunca", concluyó.

Pulga Rodríguez y su frustrado pase a Boca

"Boca busca otro tipo de jugadores. Uno siempre estuvo con los pies sobre la tierra e internamente sabía que era complicado que se pueda dar. Uno va jugando y tratando de entregarse al 100% como lo hace en Colón. Cuando me fui de Atlético Tucumán me preguntaba por qué me iba si era mi lugar en el mundo. Yo quería venir a Colón para vivir lo que viví: llegar a instancias finales y gritar campeón. Gracias a dios lo pudimos encontrar", expresó en una entrevista con TyC Sports. "Lo de Boca, jamás tuve contactos con nadie, solo la prensa, pero nunca hablé con gente de Boca. Siempre está la ilusión de jugar en un grande y sabe que a medida que crece, menos chances va a tener. Estoy en el lugar que quiero estar, de la mejor manera, bien físicamente y ojalá que el rendimiento pueda levantar para poder seguir consiguiendo cosas", cerró.