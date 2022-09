Yoshimi Yamashita, una las primeras mujeres árbitros en un Mundial de Fútbol

La japonesa Yoshimi Yamashita, parte del trío que hará historia este otoño en Qatar como las primeras mujeres árbitros en arbitrar una Copa del Mundo masculina, siente tanto presión como emoción ante la perspectiva de ser pionera.

"Tenemos que ver constantemente árbitros femeninos (en el campo) para normalizarlo. Siento la presión de ganarme la confianza de todos y hacer que eso suceda", dijo el jueves la jugadora de 36 años en una conferencia de prensa en Tokio.

También comprende los beneficios de su tiempo en el centro de atención y dice que siente que su sola presencia en un evento tradicionalmente dominado por hombres muestra que se abren nuevas posibilidades para las mujeres.

"Apenas hay mujeres árbitros en el Medio Oriente, y sería maravilloso ver incluso una mujer árbitro más después de la Copa del Mundo", dijo.

Qatar no será el primer lugar en el que Yamashita abrirá nuevos caminos en el deporte.

Además de arbitrar en la Copa Mundial Femenina de 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se convirtió en la primera mujer en arbitrar partidos en la J-League y la Asian Champions League.

Sin embargo, la inclusión de Qatar no garantiza que ella o las otras dos mujeres en la lista de árbitros, la francesa Stephanie Frappart y la ruandesa Salima Mukansanga, hagan sonar el silbato durante los partidos. Podrían ser designados como "cuartos árbitros" que asisten desde la banca.

Pero ya sea que lo logre en la cancha o no, la preparación de Yamashita para la obra maestra del deporte mundial no cambiará.

"Soy muy consciente de la velocidad con la que tomo decisiones en una fracción de segundo. Tengo que seguir entrenando ese músculo a medida que se acerca la Copa del Mundo y estar preparada para adaptarme a los desarrollos rápidos", dijo, y agregó que ha estado practicando por viendo videos de partidos anteriores.

"Me he inspirado en todos y cada uno de los árbitros, y todos tienen cualidades que me gustaría tener".

Describiéndose a sí misma como 1% nerviosa y 99% emocionada, objetó cuando se le preguntó si había algún jugador en particular cuyos partidos esperaba oficiar.

"Eso es un secreto", dijo con una sonrisa.