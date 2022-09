"A la violencia se le responde con democracia": funcionarios provinciales se movilizaron en apoyo a CFK

Como en todo el país, en Santa Fe se desarrolló una gran movilización en apoyo a la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quién sufrió un atentado en la noche de ayer.

"Me parece que lo que es unánime es el repudio a tamaña manifestación de intolerancia", apuntó desde la marcha el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach.

"Me parece que no es sólo responsabilidad de la dirigencia política, eso es una parte; el periodismo es otra, la Justicia y la gente en general, están recibiendo un mensaje que genera odio. Hay que bajar el tono de la discusión, no conduce a ningún lado. Es un ataque a la democracia, claro que sí. Lo que pasó fue con la vice presidenta de la Nación. Lo de Granata es repudiable, pero no eso el eje de la cuestión. Lo importante es lo que pasó y lo que signfica en términos institucionales y democráticos. Tenemos que dejar de sembrar odio en la población", replicó.

Nunca más a los discursos de odio y a la violencia que despiertan. Defendamos la democracia, hoy y siempre. pic.twitter.com/Rc8GXZMEmX — Marcos Corach (@MCorach) September 2, 2022

Por su parte, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, remarcó que lo importante es la expresión de todo el arco político repudiando el hecho, que "institucionalmente es muy grave. Hubo algunas excepciones lamentables, pero también salió la gente. No sólo hay partidos, gremios en esta plaza, sino también ciudadanos y ciudadanas que rechazan este tipo de práctica. En eso tenemos que fortalceernos".

"A esto se le responde con más democracia y más debate. Están en juego disputas de poder. Nosotros trabajamos por una sociedad en paz, para todos".

Es imprescindible repudiar y condenar la violencia política y los discursos de odio. Esto pasó todos los límites. Quienes incitan a la violencia tienen que recapacitar y hacerse responsables. Nunca es ellos o nosotros.

Para @CFKArgentina todo mi apoyo y amor en este momento. — Celia Arena (@celiaarena) September 2, 2022

"El gobernador nos convocó en un día muy difícil, en un momento triste, no me caben calificativos", replicó Silvina Frana, ministra de Infraestrutura. "El ataque a una vice presidenta es un ataque a la institución y a la democracia. Pero también un llamado a la reflexión de todos los sectores a bajar el nivel de agresividad, a destituir todo tipo de discurso de odio".

Anoche expresamos nuestro total repudio al atentado que recibió la Vicepresidenta @CFKArgentina.

Hoy, queremos reforzar el pedido de unidad para luchar contra la violencia de todo tipo y naturaleza. pic.twitter.com/wWbSIsUU86 — Omar Perotti (@omarperotti) September 2, 2022

Por último, la ministra de Salud, Sonia Martorano, también desde la plaza realizó un "llamado a todos a la paz, a la unión, al fortalecimiento de las instituciones de la democracia. Hay que aprender a convivir, a manejar el nivel del diálogo. Tenemos que defender la democracia".

Escuchar también audio completo: