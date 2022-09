Perotti llegó a Capital Federal para apoyar a Cristina Kirchner

Tras convocar a una reunión de gabinente este viernes por la mañana, en la que repudió el ataque a Cristina Fernández de Kirchner y pidió por la unidad, el gobernador Omar Perotti viajó a Buenos Aires para participar de un acto en Casa Rosada en apoyo a la Vicepresidenta.

El mandatario aseguró que si bien por el momento aún no pudo dialogar directamente con la ex mandataria, arribó a la Ciudad de Buenos Aires "para participar de una convocatoria realizada a todos los gobernadores, credos religiosos y partidos políticos, para manifestar nuestro apoyo a Cristina y el repudio por lo sucedido".

"Deseo que esto fuera un quiebre en lo que se denomina grieta política, esta manifestación de apoyo, pero es una responsabilidad de toda la dirigencia cuidar lo que uno expresa. Cuando no se cuidan las expresiones pasan a la sociedad, parecería que son normales o habituales y después no hay ningún tipo de respeto por el otro o por el que piensa distinto, trasladándose a veces al aula en dónde aparecen diferencias entre alumnos y docentes o agresiones de algún tipo. Sin lugar a dudas, el pacto político generado después de la vuelta a la democracia tiene que estar fortalecido, no solo con los partidos políticos sino con la sociedad", argumentó Perotti en diálogo con la prensa.

El mandatario, que ya se había expresado a través de su cuenta de Twitter este jueves por la noche, se reunió con sus ministros para dar un mensaje conjunto. “No puede ser que naturalicemos amenazas que recibe un trabajador, un estudiante, una familia, un comerciante o la vicepresidenta de la Nación. La unidad es el único camino para que el odio no gane”, señaló.