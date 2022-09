La Copa del Mundo llegó a Ghana

La versión original de la Copa del Mundo llegó a la capital de Ghana, Accra, como parte de su gira antes del inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, y luego la versión original de la Copa del Mundo volará a Senegal a partir de hoy.

Nana Akufo-Addo, presidente de Ghana, confirmó que su país aspira a ser el primer país africano en ganar la Copa del Mundo de 2022. Ghana se clasificó para la Copa del Mundo de 2022, luego de ganar las eliminatorias africanas 1-0 en el partido de vuelta, luego de un Empate 1-1 en el partido de ida Está en el Grupo H, junto con Portugal, Uruguay y Corea del Sur.

"Estoy firmemente convencido de que Ghana no solo participará en la Copa del Mundo, sino que hará que toda la nación, y por supuesto el continente africano, se sienta orgullosa de una gran actuación", dijo Akufo en comentarios publicados por la red ghanesa " graphline ". “Por lo tanto, me gustaría instar a todos los ghaneses a que se reúnan en el Accra Polo Stadium para ver la copa y ser parte de la historia”. Concluyó sus declaraciones diciendo: "También tuvimos que esperar 12 años para vengarnos de Uruguay, y les aseguramos que la mano de Suárez no los salvará esta vez de enfrentar a las Estrellas Negras".

El francés David Trezeguet, ganador de la Copa del Mundo de 1998, cree que Ghana tiene las calificaciones para competir en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar y continuar su carrera en el torneo hasta llegar a la final.

Trezeguet, quien se encontraba en Ghana como embajador de la Asociación Internacional de Fútbol, ​​respondió a una pregunta sobre la posibilidad de que Ghana y Francia jueguen la final, diciendo: "¿Por qué no?", antes de agregar, en sus declaraciones publicadas por el "Sports Brief Sitio web: Ghana vs Francia en la final, la selección ghanesa y su afición tienen la ambición de ganar la Copa del Mundo.

En un contexto relacionado, Mustafa Youssef, Ministro de Deportes de Ghana, habló durante su presencia en la gira mundialista, expresando su confianza en la capacidad de las estrellas negras para presentarse con fuerza en el Mundial 2022.