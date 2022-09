Se filmaron cerca de ballenas y lo subieron a TikTok: ahora, fueron denunciados

El jefe de la Prefectura Naval Argentina (PNA) con asiento en Puerto Madryn, Ernesto Finelli, confirmó este martes que "se abrieron actuaciones sumariales y se los citará a declarar" a los kayakistas que se filmaron sobre un grupo de ballenas en el Golfo Nuevo, que luego subieron a la red TikTok y se transformó en viral.

"El video donde se observa a los jóvenes navegando cerca de las ballenas es una prueba de la contravención, porque eso está prohibido por la legislación vigente", explicó el Prefecto Mayor Finelli, y precisó que la normativa indica que "nadie se puede aproximar a menos de 100 metros de las ballenas".

Asimismo, el jefe naval aseguró: "Hay un peligro latente para los que hacen la actividad porque cualquier movimiento de las ballenas puede transformarse en una tragedia".

Y, agregó, que "los únicos que están autorizados para aproximarse a las ballenas son las embarcaciones habilitadas para hacer avistamiento" como ocurre en Puerto Pirámides, también dentro del Golfo Nuevo, pero a 65 kilómetros de Puerto Madryn.

El funcionario reconoció que "en estas actividades no se observa a los turistas, es decir personas que no son de acá, sino a los locales, que deberían ser más conscientes y no hacer esas prácticas que están prohibidas".

Ahora, la Prefectura con asiento en Puerto Madryn organizó una serie de reuniones con distintos sectores para solicitar colaboración, y esta ronda que comenzará hoy con funcionarios del ministerio de turismo y de áreas protegidas del Chubut.

"Lo que parece ser muy simpático representa un peligro latente para la seguridad de quien navega y también para el medio natural porque después de todo es la llegada de un elemento extraño, en este caso una tabla o un kayak, que se aproxima a un animal que nadie puede asegurar cómo reacciona" explicó Finelli.

La ballena franca austral (Eubalaena australis), que es la especie que frecuenta los golfos de Península Valdés llega a pesar en su estado adulto 23.000 kilos que se desplazan en grupo de cópula o de manera solitaria en esta parte del año, donde la población está en su plenitud.

Fuente: Ambito