Juntos por el Cambio destacó la audiencia pública por la nocturnidad

La semana pasada se desarrolló una audiencia pública en el Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe para abordar problemáticas referidas a la nocturnidad. La iniciativa fue impulsada por el bloque de Juntos por el Cambio.

"Lo primero es que estamos contentos. Fue una audiencia pública que mostró que esos mecanismos de participación son útiles. Muchos vecinos y vecinas, especialistas, actividades. Fue muy productivo, maduro, muy rico", dijo para Cadena OH! el concejal Hugo Marcucci.

"Pero además sirvió también para retomar este debate que es muy importante, tuvo su eco en los medios, en la conversación pública. Quiero reivindicar esos mecanismos".

Para el entrevistado, la actividad fue productiva puesto que demostró que los ruidos molestos no significan simplemente no dormir, sino que "afectan más profundamente a la salud". Esto no significa que la nocturnidad tenga que terminarse, sino que para que el atractivo continúe es preciso "organizar el funcionamiento" del mismo.

"Por ejemplo, cuando se tomó la decisión de ubicar los boliches en la ruta 168, fue una decisión oportuna e inteligente, pero no se acompañó con otras políticas. Porque no había transporte, no había luces, no había condiciones para llegar, ni seguridad. Las reglas del juego tienen que ser claras, dos años de cuarentena generaron cierto relajamiento. Gran parte de la situación se encauza mejorando el control, las condiciones en las que se realizan las actividades", explicó.

"Nosotros vamos a tomar esto como base para discutir la futura normativa, una propuesta. Sobre eso se volverán a generar instancias de debate para articular una nueva norma. Pero tiene que ser pensada a 5 o 10 años, para tener un horizonte claro", dijo por último.

Escuchar también audio completo: