Las cálidas palabras de un amigo de Manu Ginóbili antes de ingresar al Salón de la Fama

Emanuel Gínóbili es un emblema del deporte no solo en nuestro país, sino también en todo el mundo. En las próximas horas, su figura quedará eternizada en la meca del básquetbol. Sí, Manu será inmortalizado al ingresar al Salón de la Fama de la NBA.

A pesar de ser una de las grandes leyendas deportivas del país, Ginóbili es "una persona que está en la cima y no se olvida de sus orígenes; eso muy loable", dijo en CADENA OH! "Coco" Carchini, íntimo amigo del exbasquetbolista.

Al respecto, contó cómo fue que entabló una hermosa relación con el exjugador de San Antonio Spurs, entre otros equipos. "Lo conozco a Manu prácticamente desde la panza. Tenemos una gran amistad con los padres y él veía todo lo que hacíamos nosotros".

En este sentido, recordó que con "Yuyo", el padre de Manu, "mantuvieron la llama de Bahiense del Norte", institución que surgió tras la fusión de Bahiense Juniors y Deportivo Norte. "El club es un ejemplo de trabajo y en las divisiones inferiores", aseveró.

Por último, Carchini se refirió a la enorme figura de Emanuel Ginóbili. "No me sorprende todo lo que le pasó, pero no pensé que iba a llegar tan alto; aplaudí el día que se retiro porque él ya había dado todo lo que podía dar".

Escuchar también la nota completa: