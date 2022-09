La palabra de Mirtha Legrand por la muerte de la Reina Isabel II

Mirtha Legrand habló con Virginia Gallardo minutos antes de que se conociera que la Reina Isabel II falleció a los 96 años, después de haber estado bajo supervisión médica en su castillo escocés de Balmoral, según informó el jueves 8 de septiembre el Palacio de Buckingham.

La panelista contó en "Intrusos" (América TV), cuáles eran las primeras impresiones de la diva de la televisión sobre el, ese momento, grave estado de la fallecida reina: "Hablé con Mirtha, me hablaba de la historia de ella. Me dice: 'Estoy escuchando por la radio que está muy delicada...'".

Además, Gallardo reveló que Legrand hizo un recuento de la historia de la segunda monarca más longeva del mundo, luego de Luis XIV de Francia: "Me pone: '70 años de reinado, impresionante. 25 años cuando asumió el reinado en Inglaterra, fue una reina muy joven'. Hablamos de la serie también, me dice que no la ha visto pero que ha sido muy comentado".

La Reina Isabel II falleció a los 96 años, después de haber estado bajo supervisión médica en su castillo escocés de Balmoral, informó el jueves 8 de septiembre el Palacio de Buckingham. Los miembros de la familia estuvieron junto a ella hasta su final.

Estallaron los memes

Y el ingenio argentino no se hizo esperar y, finalmente, los memes sobre esta "batalla de longevidad" entre la diva de los almuerzos y la reina llegaron a Internet.

Mirtha vigente y el ultimo mundial de messi… ELIJO CREER pic.twitter.com/1YMV9Ttd84 — Leo Gastaldon (@LeonelGastaldon) September 8, 2022

Se muere la reina de Reino Unido y nosotros hacemos tendencia a Mirtha. Que hermoso país. pic.twitter.com/zZxlK11G3Q — Poche (@pocheloshuevos) September 8, 2022

