Portuarios amenazan con un paro y podrían frenar las terminales más importantes de Santa Fe

Sindicatos marítimos planifican medidas de fuerza en los puertos más importantes del país, incluyendo el de Rosario, debido a la negativa de la Cámara de Armadores y Remolcadores de otorgarles el aumento salarial y de ofrecer mejores condiciones laborales.

De llevarse a cabo la medida de fuerza, que se encuentra en plena elaboración, no permitirá el ingreso y egreso de buques oceánicos a ultramar con destinos de exportación e importación de consumos esenciales

Los cuatro sindicatos en conflicto son el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales de Argentina.

Por lo pronto, el referente local del gremio de Conductores Navales, Luis Filleaudeau explicó: “Hace mucho tiempo que venimos reclamando en el sector que comprende a los remolcadores de puertos que los trabajadores encargados de entrar y sacar a los barcos ultramarinos por eso afectaría todo el comercio interior y exterior del país. Venimos reclamando un aumento de sueldo habida cuenta que la espiral inflacionaria que todos conocemos y viene sucediendo que muy probablemente a fin de año alcance los tres dígitos”.

En tanto, el secretario general del Centro de Patrones, Mariano Moreno, expuso que “el conflicto es en reclamo de recomposición salarial y mejora de las condiciones laborales en todos los puertos de la República Argentina, donde se desarrolla la actividad del remolque portuario”.

“Hoy los cuatro gremios, Conductores, SOMU, Maquinistas Navales y el Centro de Patrones estamos comunicando y escuchando a los compañeros locales de la situación en la que estamos inmersos”, indicó.

A su turno, el secretario general de los Conductores Navales, Armando Alessi, subrayó: “Estamos haciendo dos paros por empresa para obligar a que la cámara se siente a discutir en el Ministerio de Trabajo. Sin el paro que hicimos con una empresa más otra empresa, la cámara no se quería sentar”.

“Ahora estamos yendo por todos los puertos donde hay remolcadores para que la gente escuche por boca de los dirigentes cómo va la discusión y hasta ahora no tenemos una respuesta favorable”, manifestó y añadió que irán a la convocatoria hecha por el Ministerio de Trabajo y allí verán “si con la unión de los cuatro sindicatos, más el acompañamiento de la gente, los invitan a reflexionar y ver si podemos llegar a un acuerdo”.

Finalmente, Alessi reflexionó: “El remolcador de puerto mueve prácticamente la entrada y salida de los barcos, no podemos hacer una locura, ahora, que no hagamos ninguna locura, no significa que cesemos en la lucha. Vamos a analizar entre los cuatro sindicatos, cuál es la mejor manera de hacer la lucha gremial”.