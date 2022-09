Aparecieron pruebas ocultas en el "caso del preservativo" que desembocó el jury de Mingarini

Esta mañana se presentó una denuncia en la Comisión de Acuerdo por el ocultamiento de pruebas por parte de la sección Jefas en el resonante caso donde el exmagistrado Rodolfo Mingarini liberó a un violador por haber usado preservativo y que tomó trascendencia pública para pedir el jury.

A mediados de año, el Jurado de Enjuiciamiento entendió que Mingarini actuó con un patrón de conducta que no tiene incorporada la perspectiva de genero y en el que puso a las víctimas de delitos sexuales en un lugar vulnerable, con un desprecio hacía lo que sufrieron.

La decisión fue tomada por los jueces de la Corte Suprema de Santa Fe Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Julio Gutiérrez, Mario Netri y Eduardo Spuler, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, el senador Armando Traferri y los abogados Héctor Ferrero y Julio Pagano.

Durante el juicio, el juez no declaró. La defensa estuvo a cargo de su abogada que no desconoció las decisiones que tomó Mingarini pero señaló que todo fallo de un magistrado tiene una instancia de apelación en la que puede ser revisado y en algunos casos fueron confirmados por sus superiores.

La causa por la cual la Justicia comenzó a investigar a Mingarini se ventiló en mayo del año pasado, cuando liberó con restricciones a un acusado de abuso sexual porque le generó "duda" que se haya colocado un preservativo antes de cometer el hecho.

Esta mañana, se presentó una denuncia por el ocultamiento de pruebas en la denominada “causa del preservativo” y que podrían haber “dado un giro a los hechos si ellas hubieran estado disponibles”, aseguró Martin Risso Patrón, abogado del acusado Leandro Exequiel Spies.

“Al juez Mingarini no le cerraba la causa porque era mentira lo que estaba postulando la fiscal. Ella declaró que el primer llamado lo hizo un vecino, cuando en realidad la primera que llamó fue la víctima. En un audio que pudimos rescatar últimamente encontramos un montón de información que estaba oculta para la defensa. El audio es lapidario”, señaló Risso Patrón al aire de Cadena OH!.

“La doctora Minniti, en la audiencia, dice que toma noticia por un vecino, pero en verdad fue la víctima la que llamó al 911 diciendo que el violador se quería ir. Además, no estaba a disposición de la defensa la declaración de una vecina que advierte un montón de irregularidades durante el procedimiento. Al advertir estas irregularidades vamos a plantear la nulidad de las actuaciones porque, de haber tenido estas pruebas, el juez hubiera resuelto totalmente diferente sin recurrir a lo que recurrió”, dijo el letrado.

Entre las irregularidades, Risso Patrón enumeró que, durante el reconocimiento del imputado, a los testigos se les mostraron fotografías, “cuando el Código dice que debe tomársele declaración y no pueden mostrarse fotografías. Les indicaron por fotos quién era y quién no. Además, una persona no quiso figurar en el acta. Esta son cuestiones que hacen a la invalidez del proceso”, argumentó.

En tanto, sobre el audio al 911, el abogado enfatizó que el llamado fue realizado “por la supuesta víctima, quien en dos oportunidades dijo que el chico se quería ir. Le preguntaron si lo conocía y contestó que no, pero según declaró una vecina, los vio en un montón de oportunidades hablando juntos”.

Risso Patrón aseguró que estas pruebas cambiarían radicalmente el caso: “Me suena razonable que las pruebas eran insostenibles para la acusación, porque le ofrecieron, como nunca, el mínimo de la pena, nunca pasó eso en un caso de abuso. Evidentemente había algo raro y nosotros lo encontramos. La familia, ahora, tiene una luz de esperanza”.

Escuchar también la nota completa: