Caso del edificio de 9 de julio y Suipacha: acusan de persecución a los fiscales

Es sabido y hay pruebas contundentes que la actuación de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en muchos casos es lamentable. Las razones son la deficiencia o la falta de conocimiento legal. En el medio de este cúmulo de inoperancia, quedan las víctimas.

Para colmo, muchos fiscales adjuntos que tienen la capacidad de ejercer ese rol, generan innumerables inconvenientes en el sistema, por su ineficacia. Tal es así que el 25 de julio de este año se presentaron 218 postulantes para rendir con la aspiración de ser fiscales, pero 144 no pasaron la prueba, entre ellos, los dos que están en la causa de Bardina.

Leer también: Fue a hacer una "changa" y unas fiscales lo acusaron de "asociación ilícita"

En el MPA existen fiscales que pueden perjudicar a una persona y la pregunta que surje es ¿quién la defiende?. Detrás, subyace una corporación de abogados y fiscales que no quieren ser investigados. Pretenden no ser sancionados y autorregularse, pero no aprueban los exámenes.

Hay casos puntuales, donde los "circos armados" tienen claros beneficiarios:

"El 19 de febrero de 2021, el señor Mario Bardina fue detenido conjuntamente con dos reconocidos abogados de la ciudad de Santa Fe y dos serenos. A mi defendido se le imputó usurpación del edificio de 9 de julio y Suipacha y asociación ilícita -cuyos integrantes serían el Dr. Bini, el Dr. Raota y los serenos-", describió el abogado defensor Juan Marcelo Logica en Sin Mordaza TV.

"Bardina sigue detenido; logramos conseguir la prisión domiciliaria. En este marco pedí la libertad. La grosería de los fiscales y de los jueces está en que un magistrado dijo 'usurpó para vender', cuando todos saben que para eso se necesita título, escritura de la propiedad. El hecho es que Bardina está sufriendo una persecución judicial, no solo de su libertad, sino también de sus bienes. Es una muerte civil", ahondó el letrado.

"Bardina está sufriendo una persecución judicial"

Logica, sostuvo que presentaron todas las pruebas "y a los que parece que no les conviene que se sepa la verdad es a los fiscales. Bardina tiene un título, boletos y un poder". En este caso, la "investigación" estaba a cargo de la Dra. María Gabriela Arri, quien no superó el examen para ser fiscal. En conjunto con la Dra. María Lucila Nuzzo.

"Otra grosería más", dijo el abogado defensor, es que se le permita a los fiscales que en las audiencias digan "estamos investigando porque es una causa demasiado compleja". Ante esto, Logica resaltó que "la complejidad es que las imputaciones que se hicieron no les cierran por ningún lado, entonces ahora dilatan la situación y esperan si alguno tiene la vehemencia de sentarse a negociar". Queda demostrado que la metodología que se utiliza por parte de los fiscales es la extorsión.

Para sumar argumentos a una situación desesperante que se vive puertas adentro del MPA, hay que describir el hecho que un juez ordenó que se devuelvan las pertenencias a Bardina. Pero eso, aún al día de hoy, no sucedió. Y para agravarlo, se perdió una cadena de oro del detenido y nadie se responsabiliza.

"vamos a terminar presos por causas inventadas"

Hay otra situación grave. "Hubo un juez de esta provincia que me dice 'no es delito la asociación ilícita; no lo voy a tratar porque no es este el momento'. Que quede claro que acá estamos discutiendo la libertad de una persona. No estamos pidiendo que sea sobreseído, o que se archive la causa; sino que Bardina transite el proceso en libertad. Ese juez se abstuvo y dijo 'no la voy a considerar'", describió el abogado defensor entrevistado por Carlos Delicia y Darío Gómez.

Otra de las respuestas ilógicas que el letrado recibió por parte del juez fue "en relación a que esto era una cuestión civil: 'Había en el viejo código civil de Vélez Sarsfield, un artículo...' A lo cuál respondí que se reemplazó por el 1774, que establece las libertades en una misma causa de ir por la sede penal o la civil y los jueces son independientes. Y eventualmente establece concretamente en qué casos tiene que preexistir la cuestión civil a la penal y la penal a la civil. Estos son los principios del derecho".

Sin miedo y firme en sus convicciones, el abogado Logica expuso un pensamiento que se lo repite también a sus hijos: "Vamos a terminar presos por causas inventadas, o lo que sea. Yo no les tengo confianza".