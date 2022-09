"Lo que esperamos es que esta persona esté fuera de la calle", dijo la madre de Julio Cabal en el inicio del juicio

Este lunes comenzó el juicio oral por el crimen en ocasión de robo del comerciante santafesino Julio Cabal, ocurrido el 17 de septiembre de 2019 en la fiambrería de Urquiza al 2200.

El único imputado es Juan Cruz Gambini, de 26 años. Tanto la fiscalía como la querella adelantaron que solicitarán la pena de prisión perpetua.

El tribunal esta conformado por los jueces Jorge Patrizi, José Luis García Troiano y Susana Luna. Se estima que declaren varios testigos y la sentencia se daría conocer el 21 de septiembre.

"Lo que esperamos es que esta persona esté fuera de la calle. Que la gente peligrosa esté detenida. Luego veremos si es el que mató a Julio, todo indicaría que sí, pero debemos pasar el juicio. Esto solo lo vi en las películas, ahora me toca ser la protagonista y no me gusta", dijo María Ines Masino, madre de Julio, antes del inicio del juicio.

Disparos

El homicidio fue cometido alrededor de las 13:15 del martes 17 de septiembre de 2019 en un local comercial ubicado sobre la avenida Urquiza al 2.200. En ese momento, la víctima estaba atendiendo el negocio, que era propiedad de su familia.

"El hombre investigado llegó al lugar a bordo de una motocicleta, ingresó al negocio de forma violenta y, con la intención de robar, apuntó con un revólver a Cabal y a una empleada del comercio", planteó la Fiscalía en la acusación.

"Las víctimas se resistieron y buscaron que el investigado cesara su conducta ilícita y se fuera del local", se sostuvo. "No obstante, al advertir que su objetivo delictivo se frustraba, realizó una serie de disparos con el arma de fuego", se expuso y se subrayó que "el ataque fue con la intención de cometer el homicidio".

Uno de los proyectiles impactó en el tórax de Cabal y provocó su muerte horas más tarde en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

Luego de llevar a cabo la agresión, el acusado se escapó del local en la moto en la que había llegado. De acuerdo con lo registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona, huyó por la avenida Urquiza hasta Salta, donde dobló en dirección al oeste con el fin de procurar su impunidad.

Amenazas

El acusado además es investigado por un hecho de amenazas cometido en la capital provincial en perjuicio de una mujer el lunes 30 de abril de 2018 en horas de la siesta.

"Le exhibió un arma de fuego a la víctima y le dijo que si lo volvía a mirar, la iba a matar", narró el MPA. Al respecto, se señaló que, al momento de la intimidación, la mujer estaba con su nieta menor de edad en el Pasaje Cervantes al 4.200.

Delitos

El acusado será juzgado como autor de los delitos de homicidio doblemente calificado: por haber sido perpetrado para procurar su impunidad luego de un intento de robo (criminis causa) y por haber sido cometido con un arma de fuego. También se los juzgará como autor de tentativa de robo calificado (por el empleo de arma de fuego) y amenazas calificadas.

Escuchar también la nota completa: