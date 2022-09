Perotti participó de la 72° Expo Rural de Vera

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, participó este domingo de la 72° Exposición de Ganadería, Agricultura, Comercio, Industria y Granja Vera, que se realiza en dicha ciudad desde el 7 al 12 de septiembre.

En la oportunidad, Perotti dijo que “no se puede esperar un solo día más en poner en marcha las obras en nuestro norte provincial. Lo digo y lo reitero, porque lo que ustedes me escuchan decir aquí, lo digo en toda la provincia, no hay un mensaje para el norte y otro para el resto de la provincia: tenemos desde San Justo hacia arriba el 20 por ciento de la población y un extenso territorio con una enorme potencialidad. Por eso la decisión de invertir para atacar las causas de la migración y lo estamos haciendo en todos los frentes”.

“Hay obras que superan la posibilidad de un intendente, de un presidente comunal, en algunos casos se necesita el acompañamiento aún con los esfuerzos provinciales. Eso está en marcha tomando experiencias, trabajos, estudios y reuniones sobre los Bajos Submeridionales, con la firme decisión de empezar y hacer”, agregó el gobernador.

En ese marco, Perotti se refirió a la necesidad de arraigo de la gente y sostuvo que para ello “no solamente tenemos que hacer infraestructura física, sino también tenemos que brindarle la certeza de la presencia de un buen servicio de salud. Por eso se está invirtiendo en nuestro hospital de Vera. Estamos convencidos que estas inversiones importantísimas se van a incrementar y largamente la zona devolverá con creces, con su capacidad de producción, con el talento de su gente, lo que aquí estamos invirtiendo”.

Seguidamente, el gobernador manifestó que “por eso nos molesta también las definiciones que muchas veces escuchamos de Capital Federal sobre los productores. Defendemos a nuestro productor con la convicción de que no es ningún especulador, sino que claramente pone lo mejor todos los días. Lo digo siempre para que no queden dudas. El que confunde un productor con un especulador es lo mismo que el que confunde al dueño de una estación de servicio con un petrolero. Ese no entiende lo que es lidiar todos los días en el campo frente a una de las incertidumbres que no maneja nadie, como es el factor climático. Y, a pesar de eso, se sigue, se invierte, se produce y no me cabe duda que en esta zona se hará y mucho más”.

Por último, el gobernador se refirió a la Ley de Emergencia Agropecuaria y explicó que la misma “ha cumplido largamente su etapa y queda desfasada para los momentos que vivimos. Hoy el 70 por ciento de la actividad agropecuaria se desarrolla sobre campos alquilados. Es decir, ninguno de todos ellos que produce en campos alquilados puede hoy acceder a la Ley de Emergencia Agropecuaria. Por eso la vamos a dejar de lado, hay un proyecto que ya está en la Cámara de Senadores para que nos pueda ayudar a mitigar, a prevenir, lo que después pueden ser fuertes inundaciones o sequías. Esto es lo que la ley nos cubría hoy, actuaba después que los hechos habían sucedido, tenemos cosas para trabajar antes, para que los daños sean menores y frente a una situación climática difícil.

“Creo profundamente en el potencial de esta zona, creo que con estas obras la respuesta de ustedes será la de producir más, la de crecer y de demostrarle a toda la ciudadanía santafesina el potencial dormido que había y que estamos poniendo de pie”, concluyó el gobernador.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Vera, Sebastián Volkart, manifestó su alegría por “volver a estar juntos en esta fiesta. Ha llegado la hora de superar grietas y antagonismos, de construir consensos que permitan generar políticas de Estado en materia de crecimiento y desarrollo productivo. Esa es la asignatura pendiente. Tenemos un enorme potencial económico, productores que sorprenden con su talento y capacidad, súmense a nuestro sueño de tener un país mejor”.

Por último, la representante de Carsfe, Norma Bessone, afirmó que “siempre que una sociedad rural planifica una agenda de exposición es una nueva oportunidad para fortalecer la mirada sobre el campo, mostrar lo que el campo produce y lo que el campo ofrece al país”.

Durante la actividad, participaron también la intendenta de la ciudad de Vera, Paula Mitre; el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa; el diputado nacional Roberto Mirabella; entre otras autoridades provinciales y municipales.

SOCIEDAD RURAL DE VERA

En el año 1941, el día 7 de septiembre se funda la Sociedad Rural de Vera, siendo su primer presidente Néstor Sambarino.

Tras 6 años de organización y trabajo, en el año 1947 la Sociedad Rural de Vera adquiere este Predio de 9 hectáreas y, con enorme esfuerzo estos pioneros del gremialismo rural, realizaron las primeras obras que consistieron en la construcción de la tribuna, una oficina, una casa y los primeros corrales.

Estas obras en el predio fueron inaugurados con la primer Exposición Rural realizada por el institución el día 1 de agosto del año 1948.