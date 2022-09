Mira el gesto de Jeremías Ledesma con un hincha que se descompensó en pleno partido

Cádiz recibía a Barcelona por la fecha 5 de la Liga de Espapa y la visita ganaba 2-0 por los goles de Frenkie De Jong y Robert Lewandowski, pero a falta de diez minutos para terminar el encuentro, un hincha se descompensó en la tribuna y debieron llevarle un desfibrilador.

Cuando el arquero del local Jeremías Ledesma, ex Rosario Central, se percató de la situación, colaboró en la causa para alcanzar el aparato tirándolo desde el campo de juego hacia las gradas.

During a match in Spain, Cadiz goalkeeper Jeremias Ledesma spotted a fan in the crowd suffer from a cardiac episode.

He sprinted to the sidelines, grabbed a defibrillator, then sprinted back to throw it up into the stands.

