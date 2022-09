El joven Tomás Mondino sufrio una lesión en su muñeca

El joven Tomás Mondino, promesa del atletismo nacional, sufrió una importante lesión en su muñeca cuando disputaba la última competencia en el Sudamericano U18 realizado en San Pablo, Brasil.

El equipo argentino acumuló 8 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce para terminar en el segundo puesto, detrás del local (13-17-11), en la 26ª edición del certamen. Esta constituye la mejor actuación de la Argentina en las últimas décadas en este evento, que sirve como plataforma de lanzamiento para las promesas de nuestro deporte.

"La verdad que había sido un torneo fantástico, ganó los 100, corrió la serie de 200, volvió a ganar la doble medalla de oro con un registro muy bueno", comentó Ceferino Mondino, padre del deportista.

"Como última prueba le quedaba la posta 4 por ciento, una prueba de equipos. Él cerraba la prueba, pero no tuvieron un buen paso entre Matías y Tomás, el último pase. Entonces salió a competir, a alcanzar a los demás e hizo un esfuerzo enorme. Tiene un sentimiento muy particular con esta prueba, porque quería que sus compañeros pudieran ganar una medalla. En la linea de meta se adelanta, fue exagerado y se cae", explicó para Cadena OH!.

"Fue una caida de frente a velocidad, se cae y apoya mal. Se dislocó totalmente la muñeca, con una fractura del cúbito y radio justo en la articulación que ameritó una intervención quirúrgica".

La operación se realizó anoche y duró cuatro horas. Salió todo bien, y el joven contó con el apoyo de su equipo como el de su mamá, que viajó a verlo.

"Hoy tuve un zoom con el médico que lo operó. Tiene al menos 15 días de inmovilidad del brazo. Seguro bajamos un poco el ritmo de entrenamiento, pero bueno, por ahora resta pensar en su recuperación", señaló el entrevistado.

