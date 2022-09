La pelea pública de Vicuña y Eli Sulichín por Pampita y la China Suárez

Las cosas entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichín terminaron muy mal.

En Socios del Espectáculo (El Trece) dieron a conocer el contenido de un audio que refleja la tremenda pelea que tuvieron en un shopping por reclamos y celos de ella por Carolina Pampita Ardohain y Eugenia China Suárez, y su falta de interacción con los hijos de él.

En medio del dolor que atraviesa Benjamín Vicuña por la muerte de su padre y en un nuevo aniversario del fallecimiento de su hija Blanca, el actor decidió dejar de seguir a Eli Sulichín en Instagram. En épocas 2.0, es una acción que generalmente representa pelea.

Qué pasó entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichín

Luli Fernández contó en Socios del Espectáculo que la pelea sucedió el sábado, a media mañana. La discusión en sí tuvo lugar en una confitería en las afueras del lugar.

"Suena el teléfono y arranca una discusión. Quienes la presenciaron se sorprendieron cómo fue levantando el tono. Se sorprendieron verlo a Benjamín como lo veían, muy enojado. No llegó a ser a los gritos pero sí con el tono elevado. Todos reproches concretos", empezó diciendo la panelista. "Quienes trabajan en el shopping me dicen que no es la primera vez que pasa esto. Muchos han visto a Benjamín en el estacionamiento alejarse ante este tipo de situaciones".

"Una de las cosas que Benjamín le habría dicho, lo pongo en potencial por un tema legal pero esto sucedió, yo escuché el audio... Una de las cosas que le dice (Benjamín) es 'tú estás dale que te dale enloqueciéndome. Basta de la China, basta de Carolina, basta de tus amenazas. Lo bueno nada, yo ya vi lo bueno", reza una parte de la conversación entre Vicuña y Sulichín que fue grabada por un empleado del shopping. "Esto se terminó, me tenés harta", dice ella.

Luego, Fernández dio a conocer una frase demoledora de Benjamín: "Si tu padre se muere y tú me dices 'Benjamín, no puedo seguir hablando, estoy muy triste, yo desaparezco para siempre'". De acuerdo a la interpretación de la panelista, el actor chileno le rogaba piedad, un parate en la pelea en medio de la desolación que atravesaba.

Adrián Pallares hizo un alto para revelar que fue Eli Sulichín quien hizo correr la voz de que la pareja se había separado, justo en medio del fallecimiento del padre del actor y el aniversario de la muerte de su hija con Pampita.

Luli también contó que Eli se había enojado por el posteo de Pampita, quien junto a Roberto García Moritán fue a ver la obra de Benjamín. La expareja se tomó una fotos juntos, sonrientes, dando cuenta de la excelente relación que tienen y el soporte que ha sido la conductora para Benjamín en medio de su tristeza. La licenciada en marketing también enfureció al ver el posteo que la China Suárez le dedicó a su exsuegro, y abuelo de sus hijos menores.

"Me llamás, cortás y volvés a llamar incesantemente. Me cansé de tus manipulaciones, estás todo el tiempo pendiente de lo que postea Eugenia. Nunca hiciste un esfuerzo por vincularte con mis chicos", le reclamó él.

Fuente: Exitoina