Flor Peña le hizo una picante propuesta a Lali Espósito

Días atrás, Lali Espósito habló a fondo de su orientación sexual y de cómo vive su deseo, declaraciones que hicieron reaccionar a Florencia Peña. La conductora de La Put... Ama felicitó en vivo a su colega por haberse animado a hablar sin tapujos sobre su sexualidad con los medios.

Y pícara, le hizo una picante propuesta, haciendo referencia a los besos que la cantante dio sobre el escenario en el marco del Disciplina tour. "Lali aceptó que también le gustan las chicas. Me encanta. Me lo imaginaba igual, eh".

Leer también: Lali Espósito: "no aceptaba que me gustaban las minas"

"Yo lo que le quiero decir a Lali, que la quiero y que a veces charlamos... que me tenga en cuenta". "Porque yo soy libre, soy amorosa, no le voy a hacer ningún planteo, no le voy a traer problemas. Soy limpita, tengo buen aliento".

"Así que, que venga a chapar en vivo", le dijo Flor a Lali, re picante.

Fuente: Ciudad Magazine