La idea del Gobierno para recuperar los días de paro en las escuelas

Ayer por la tarde el Gobierno provincial comunicó definitivamente la nueva propuesta salarial para el sector docente público y privado: un 31 por ciento escalonado con cláusula de revisión en octubre, igual que lo planteado para los gremios estatales.

La reunión paritaria concretada en el Ministerio de Trabajo duró más de dos horas y el pedido del Ejecutivo para que se recuperen los días de clase no trabajados fue el punto que tensó la discusión.

Según confirmó el titular de la cartera laboral, Juan Manuel Pusineri, en caso que las entidades gremiales acepten el planteo, se dará marcha atrás con la decisión del descuento salarial pero se propone "una recuperación de contenidos para el presente ciclo lectivo, que sería a través de las prácticas pedagógicas y desarrollando actividades hasta el 23 de diciembre".

En tanto, la ministra de Educación, Adriana Cantero, consideró que es "un requerimiento ético" recuperar días de clase. "Creo que ha sido una muy buena propuesta integral. Porque además del incremento salarial, avanzamos muchísimo en los acuerdos de los aspectos no salariales. Y creo que la solicitud de que tengamos clases efectivas hasta el 23 de diciembre es un requerimiento diría que casi ético, de recomposición y de posibilidades para que los chicos puedan alcanzar los objetivos de los contenidos propuestos para cada grado o nivel", destacó.

Asimismo, la funcionaria explicó que la extensión del ciclo lectivo "significa incrementar 3 días de calendario, pero que ese incremento tenga actividades efectivas de clases; es decir, que todo lo que implique actividades y festejos de cierre de ciclo lectivo pasen a los días posteriores del ciclo escolar".

"Descontentos"

Por su parte, al salir del encuentro, los gremios docentes públicos y privados manifestaron un "descontento" ante el ofrecimiento salarial del Gobierno provincial.

Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, dijo que bajarán "la propuesta a las bases para que definan”, pero los deja "insatisfechos".

“Indudablemente que esperábamos más; un incremento que nos permita recuperar el poder adquisitivo del salario: creemos que 20% en el mes de septiembre es un porcentaje que no alcanza a cubrir las expectativas que teníamos los trabajadores”, sentenció.

Finalmente, confirmó que "en caso de aceptarse la propuesta paritaria, el Gobierno no va a hacer efectivo el descuento de los días, pero propone una recuperación de contenidos para el presente ciclo lectivo, que sería a través de las prácticas pedagógicas y desarrollando actividades hasta el 23 de diciembre”.

En tanto, Pedro Bayúgar, secretario general del Sadop Santa Fe, marcó que "hay aspectos que, efectivamente, nosotros coincidimos y podríamos destacar en lo no salarial; en lo salarial, estrictamente, entendemos que no nos satisface y comprendemos que la situación tiene que ser acordada en función de un concierto nacional, de la inflación, de los requerimientos lógicos de los trabajadores y, por lo tanto, desde ese punto de vista, nos parece que no alcanza”.