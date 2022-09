Juan Martín: “Nación envió a Santa Fe menos del 10% de los 1.575 federales prometidos”

Durante la sesión informativa del jefe de Gabinete, Juan Manzur, el diputado de JxC Juan Martín le cuestionó al funcionario en el recinto que su gobierno no cumplió con el envío de fuerzas federales a la provincia de Santa Fe comprometido en plena campaña electoral el año pasado, para frenar la ola de violencia que se profundiza día tras día.

Vale recordar que el 28 de septiembre de 2021, en plena campaña electoral, Manzur junto al gobernador Omar Perotti; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández y el ministro del Interior Wado de Pedro, anunciaron el envío de 1.575 efectivos federales, que deberían completarse en marzo.

Pasado casi un año del anuncio y más de seis meses del plazo fijado y de acuerdo a la propia información suministrada por la Jefatura de Gabinete los refuerzos solo suman 150.

“Creo que no debemos recordarle a usted, que junto a los ministros de Interior y Seguridad y el gobernador de la provincia, anunció hace casi un año, en plena campaña electoral, el envío de 1.575 efectivos federales a Santa Fe para reforzar la seguridad. Medida que aunque tardía, celebramos oportunamente”, señaló el diputado radical. “Remarcaba usted entonces: ´Vamos a redoblar los esfuerzos, la instrucción que tengo del presidente es estar a la par del gobernador Perotti y del pueblo de Santa Fe, y puntualizar la colaboración en el área de seguridad’”, recordó Juan Martín.

“La realidad es que ese anuncio se incumplió. Y no lo digo yo, lo confirma usted con el informe que nos brindó. Para ser preciso: en Julio de 2021, su antecesor en el cargo nos informaba que en Santa Fe, el número agregado de efectivos federales, contemplando a Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA era de 4.225. De acuerdo al informe remitido el día lunes, serían 4.375 los efectivos federales desempeñando funciones en la provincia”, apuntó el legislador santafesino.

“Pasando en limpio: de los 1.575 efectivos anunciados, solo habrían llegado 150. Menos del 10%, un incremento insignificante para la realidad que vive la provincia. Habrían llegado decimos porque la realidad es que no se ve ese despliegue en la provincia, no sabemos dónde están ni qué tareas estarían cumpliendo. Pedimos sucesivamente información al Ministerio y no la tenemos”, reprochó el legislador.

Asimismo Juan Martín subrayó que quedó a la claras que la seguridad no es prioridad para este gobierno nacional ya que “ni siquiera fue parte del informe que brindó el jefe de Gabinete en el recinto. Queda claro que la seguridad y lo que sucede en Santa Fe no está en la agenda del gobierno. Por el contrario, está en el último grado de prioridad”.

Contexto

Previo a la descripción de esas cifras, el diputado trazó el dramático escenario que se vive en la provincia producto del avance del narco y la delincuencia en general. “Mientras la media nacional en tasa de homicidios es de 5 cada 100.000 habitantes en Santa Fe esos números cuanto menos, se duplican. En el consolidado de 2021 el Departamento La Capital registra 13,6 homicidios cada 100.000 habitantes y Rosario 18,5 cada 100.000. Y transitamos 2022 con números escalofriantes: más de 52 homicidios en La Capital y 205 en Rosario”.

“A este cuadro -agregó- se le suman todos los días robos, amenazas, extorsiones. Sin ir tan lejos, hoy volvemos a ser noticia nacional porque se viralizan audios que expresan bien lo que se vive en la provincia: los dueños de un taller, a los que les exigían millones de pesos para dejar de balear el frente de su local, deciden cerrar sus puertas. Bajan los brazos porque no dan más y nadie los cuida. Y no se trata de un caso aislado”.

“¿Desde aquél anuncio el 28 de septiembre, pudo conversar con vecinos amenazados, familiares de víctimas de la inseguridad en Santa Fe? ¿Se hizo un momento en su agenda para eso?”, le preguntó el diputado Juan Martín al jefe de Gabinete, en el cierre de su exposición, donde exigió además respuestas urgentes del gobierno nacional para frenar el espiral de violencia en la provincia.