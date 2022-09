La angustia del ganador de La Voz: "La gente quería que gane Ángela Navarro"

Yhoswa Montoya, el flamante ganador de La Voz Argentina, confesó su profunda angustia y dolor, y los motivos que no le permiten disfrutar su triunfo en el certamen de canto.

"La gente quería que gane Ángela Navarro", dijo sobre la preferida del público e integrante del team Lali.

“Yo quería que gane Ángela por su tremendo talento, pero también porque sé que mucha gente quería que ella gane y habría sido histórico que gane una mujer”. “Pero me sentí triste porque la gente mezcla que si somos hombres o mujeres, pero no tiene nada que ver eso con el canto”, lamentó el cantante en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad tras la fuerte polémica que se generó en Twitter.

“Si bien es un premio, creo que todos ganamos un poco. Me pone triste que hubiera querido que todos pudiéramos ganar. Nunca le di importancia a los comentarios negativos, pero tampoco disfruto mi victoria, encima estoy lejos de mi casa y todo el mundo habla. Me duele porque no nos conocen, no saben cuánto trabajamos”, admitió sobre su tristeza.

Asimismo sobre su dolor, y recordando su recorrido durante la competencia, explicó que “yo desde el principio, en el casting, ya fui de onda. Sin expectativas de que me pudiera ir bien, pero soy de dejarme sorprender por la vida, no me imagino nada. En la final yo ya estaba contento con lo que estaba haciendo, pero quería que gane Ángela para que estuvieran todos felices por lo que la gente estaba diciendo, porque se dijeron muchas cosas y yo ya con el segundo puesto estaba feliz, incluso ya cuando vi orgullosa a mi familia después de mi audición a ciegas y para mí era todo”, explicó sobre cómo se siente y su tara para disfrutar el triunfo.

En esta línea, respecto de su tristeza, pese a haber sido premiado como campeón, confesó que además extraña a su familia. “Mi familia vino a la final, y van a ir al Movistar Arena, pero los extraño. Todavía tengo que terminar algunas cosas para volver a mi casa. De todas formas veo el apoyo y el amor del público que me apoyó tanto y siento esto como un regalo de Dios”, agradeció en nota con el ciclo radial Por si las moscas.

“La Sole me dijo que ahora tengo que disfrutar y que me merecía ganar”

Por otra parte, reveló el consejo que le dio su coach, La Sole, por haber ganado: “La Sole me dijo que ahora tengo que disfrutar y que me merecía ganar”. “Ella me dio muchos consejos, me dijo que ahora tengo que creérmela y que es un camino que empieza, yo le estoy muy agradecido, porque todo lo que me enseñó fue muy valioso”, precisó en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Para finalizar se refirió a otra de las polémicas que lo envolvió en el programa en relación a la “venta ilegal” de marchandising con su rostro: “Mi familia inició la venta de remeras que era para recaudar plata y mandarme a mi, porque yo vivo de la música y mientras participaba del certamen acá en Buenos Aires no podía hacer eventos”. “Yo con eso acá me compraba ropa, o las cosas para mí mate, era todo para ayudarme a mi. Si bien la producción nos paga todo, hay cosas que necesitamos pagarnos. Si alguien, por fuera, de mi familia vendió remeras, no supe”; finalizó.

Fuente: Exitoina