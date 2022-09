Wanda Nara y L-Gante estarían cada vez más cerca: "Están compartiendo una relación"

Mariana Brey sorprendió en "Socios del Espectáculo" (El Trece) al revelar el supuesto acercamiento entre Wanda Nara y L-Gante, en medio de los rumores sobre que el rumor entre la investigadora de "¿Quién es la Máscara?" (Telefe) y Mauro Icardi.

La periodista afirmó que la empresaria no estaría tan sola en su estadía en Buenos Aires, sino que el cantante de "Perrito Malvado" ha sido una compañía amena para ella: "Wanda Nara está cada día más cerca... Pero la relación no fue expuesta públicamente. En redes sociales se han bancado mutuamente. Hace un año atrás compartieron un evento... Hace unas semanas compartieron una fiesta".

Leer también: La pelea pública de Vicuña y Eli Sulichín por Pampita y la China Suárez

Sobre el cantante, Mariana afirmó: "Él estaría muy interesado en ella. Él está separado. Lo tengo confirmadísimo" y fue contundente al manifestar que "L-Gante y Wanda Nara están compartiendo una relación de amistad profunda". Aunque la periodista fue clara al asegurar que no hay nada que confirme un vínculo amoroso entre los famosos aún: "Compartieron una fiesta súper bien, pero no se besaron. No se vio algo públicamente. Pero llamó la atención. Era una fiesta privada, pero había mucha gente".

La frase más inesperada de Mariana llegó para cerrar el tema: "No creo que Wanda esté solamente mordiendo ahí", con lo que dio a entender que L-Gante no sería el único hombre interesado o que rodee a Nara por estos días en Buenos Aires. Cerca del final del programa, Luli Fernández contó que el lugar de encuentro entre Wanda y L-Gante habría sido la casa de Marcelo Tinelli.

Fuente: Exitoina