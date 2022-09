¿Cuál será el futuro de Coti en Canta Conmigo Ahora? Habló Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre la separación de su hija Candelaria y habló sobre el futuro de Coti Sorokin en Canta Conmigo Ahora (El Trece), ya que en un principio se había estipulado que estuviesen los dos o ninguno como jurados del reality.

"Cande me dio una nota muy gentilmente y hablamos, sabemos que lo amás a Coti, ella nos contaba que estaban en un impasse, y en el piso todos comentaban esto... ¿Él no vuelve porque estaba pautado o no se sabe?", le consultó Alejandro Castelo, cronista de LAM (América TV), a Marcelo Tinelli.

"No lo sé... Yo lo que digo es que amo a mi hija, que quede claro ante todo. La decisión de mi hija va a primar por sobre todas las cosas. Creo que es una decisión muy personal de ella, lo que ella decida, yo la voy a acompañar porque es mi hija y porque es la persona que amo", expresó el conductor, sin revelar si Coti seguirá o no en Canta Conmigo Ahora.

"Coti me parece un tipo maravilloso, un muy buen tipo. Pero la elección que sea la de mi hija, personal, de la vida privada de mi hija, es la que yo voy a acompañar a nivel profesional también. Está claro que hoy mi prioridad son mis hijos y mis afectos. Lo que decida ella va a atener el acompañamiento en las buenas y las malas, como siempre, en todo momento, tenga la edad que tenga. Siempre va a tener el acompañamiento de su papá", cerró categórico Marcelo Hugo.

Fuente: Exitoina