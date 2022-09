Bolsonaro acusó a Lula de querer imponer "ideología de género" y criticó a Alberto Fernández

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, lanzó este miércoles una serie de acusaciones dirigidas al electorado evangelista al afirmar que su rival, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, busca implementar lo que llamó una "ideología de género" permitiendo que en las escuelas puedan ir al mismo baño tanto niños como adolescentes.

"No quiero que mi hija de 11 años, que es mi mayor patrimonio, vaya a la escuela y se encuentre a un grandulón de 15 años en el mismo baño. Este canalla (por Lula) quiere a la ideología de género (sic)", dijo Bolsonaro en Presidente Prudente, en el interior del estado de San Pablo.

El mandatario de ultraderecha, quien marcha segundo en las encuestas detrás de Lula, exhibió en su discurso ante miles de personas una serie de acusaciones infundadas históricas que le rindieron fruto en 2018 al asegurar que el opositor Partido de los Trabajadores, de Lula, busca imponer la educación sexual desde el jardín de infantes.

"Este tipo quiere volver a la escena del crimen para destruir los valores familiares. Ese tipo quiere liberar las drogas. No sabe lo que sufre una madre con hijos drogados. No tiene compromiso con nuestras familias. Él quiere quedarse con la bandera roja, no con la verde amarilla", afirmó Bolsonaro.

En otro trecho, fustigó la visita que hizo Alberto Fernández en 2019 a Lula cuando éste estaba en prisión por la Operación Lava Jato -por una condena luego anulada por manipulación-, aunque no lo mencionó directamente. "Este tipo recibió una visita del candidato de Argentina en la cárcel para hacer campaña y este tipo en Argentina hoy está terminando con su propio país. Siempre digo que hagamos comparaciones, vean cómo está Brasil y cómo están los presidentes y dictadores amigos de Luiz Inácio Lula da Silva", afirmó Bolsonaro.