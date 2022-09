El "dólar-soja" aportó casi US$ 500 millones más

Impulsado por su venta a 200 pesos, el "dólar-soja" aportó hoy otros US$ 482 millones a las arcas del Banco Central, y ya acumula US$ 2.650 millones desde la semana pasada.

Esto le permitió al Banco Central comprar US$ 272 millones y embolsar US$ 1.647 millones en lo que va de septiembre.​

Las reservas quedaron al borde de los US$ 38.000 millones, al alcanzar los US$ 37.922 millones, informó el BCRA.

En tanto, el dólar blue cambió de tendencia y subió cuatro pesos. Cerró en $ 277, y se ubica a mitad de camino entre la cotización del MEP, que cotizó a $275,35, y el contado con liqui, que se vendió a $284,2.

Este repunte de los dólares alternativos estaba dentro de los esperado, ya que con la aparición del dólar soja se preveía que parte de los pesos que recibieran los productores se volcaría a este instrumento.

Mientras antes de la vigencia del dólar soja el MEP promediaba los US$ 28 millones en operaciones diarias, tras la nueva operatoria para los sojeros el volumen trepó a un promedio diario de US$ 38 millones. Y la tendencia viene en alza, ya que el martes 13 se negociaron US$ 50 millones.

Crece la demanda de dólares financieros a partir de la emisión que produce el dólar soja. Para el economista Christian Buteler, el dólar informal sube por los rumores de más impuestos sobre el dólar tarjeta.

La brecha entre el blue y el mayorista es del 94%. En agosto superaba el 100%.

Este jueves se espera una nueva suba de tasas por parte del Banco Central, tras conocerse la inflación del 7% en agosto, la cual refleja que al Gobierno le cuesta frenar la escalada de precios.