"El ISEP fracasó, es necesario profesionalizar a la policía", apuntó el senador Gramajo

El senador provincial por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, dialogó en Sin Mordaza TV sobre la actulidad de la policía y la inseguridad de la provincia. Un proyecto de su autoría, que recibió media sanción en la Cámara alta, propone volver a poner en funcionamiento una escuela de oficiales como la que existía en Rosario.

"La policía de la provincia es una institución prestigiosa, a lo largo de sus 158 años que cumplió el 31 de agosto. También sufrió los bemoles de la situación que nos toca vivir, con autoridades en el área de seguridad que no tuvieron el respeto ni las consideraciones correspondientes por el personal policial, y que han denigrado a la institución. Esto provocó un desazón por parte de los recursos humanos que tiene la policía", apuntó el entrevistado.

Según Gramajo, la institución sufrió una situación difícil hace aproximadamente 15 años, cuando se dictó la Ley 12.331, que dejó sin efecto a la escuela de oficiales que funcionaba en Rosario, para que se cree el Instituto de Seguridad Pública (ISEP).

"Este instituto ha fracasado, y está clara la muestra de lo que hay hoy. El ISEP no cumplió con el objetivo".

"La institución es vertical, no es horizontal. En el momento que quienes conducen no tienen mando sobre los subalternos, indudablemente se rompe la estructura de mando y se generan situaciones en las que no se puede llegar a cumplir los cometidos. En lo personal no coincido con esa ley que provocó un problema serio, y no lo digo yo solamente. Lo dice la sociedad, que en las encuestas se manifiesta el problema de la inseguridad".

En este sentido, el legislador afirmó que la inseguridad tiene otros motivos, "distintas aristas", como el desempleo joven, la falta de estudio y de oportunidades laborales, y un Estado que no llega los lugares más humildes, como las villas. "En esos casos, los problemas de la gente lo soluciona el narco. Entonces la gente después se debe a quiénes le solucionan sus problemas de vida", remarcó.

"La segunda consititución de los dirigentes políticos es la voz del pueblo. La sociedad clama que se haga algo con la inseguridad", apuntó el autor de la ley que plantea recrear la escuela de oficiales.

El proyecto contó con la colaboración de la comisión de Seguridad, el ministerio de Seguridad, de Educación, funcionarios y testimonios de ex policías. Tiene como objetivo profesionalizar a la policía. Sería un ente autárquico que dependa del ministerio de Seguridad, pero que todo lo que sea programa de estudios será controlado también por el ministerio de Gobierno y Educación.

Tendrá un director que durará cinco años en el cargo, como así también el consejo asesor. Para ser director se necesita ser argentino y no tener procesos de ningún tipo. Pueden ser reelectos y son los que van a monitorear a la institución.