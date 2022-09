Cómo eliminar el FOMO y mantener una estrategia de inversión estable en criptomonedas

En todo lo relacionado a inversiones, existe una gran cantidad de emociones que pueden presentarse en determinado momento y terminen arruinando lo que era una buena estrategia. Por eso, es clave eliminar cuanto antes sentimientos como la codicia, ansiedad, o miedo, con el fin de tener la cabeza fría y que no altere ni un ápice el plan inicial que teníamos antes de invertir.

Así, existe un concepto que aparece muy a menudo por influencers que shillean (“dan manija” en lenguaje crypto) a X moneda porque puede subir mucho, y la gente al leer eso entra en fase de FOMO (Fear Of Missing Out, "miedo a perdérselo") y compran muchas criptos tardíamente, de manera que cuando la ola pasa terminan quedándose con tokens de bajo valor y perdieron gran parte de todo lo invertido.

Para evitar eso, acá te vamos a contar al detalle qué es el famoso FOMO para no caer en él o que, si caés, no perjudique demasiado tu plan inicial en torno al dólar cripto y demás.

FOMO= malas decisiones

La expresión FOMO se refiere al impulso que la gente siente de quedarse afuera, como si absolutamente todos los inversores estuvieran obteniendo ganancias de X proyecto menos él. Esta emoción ocurre mucho con las criptos, y el miedo a perderse el tren indudablemente hará que tomes una mala decisión y compres tarde el activo. Al perseguir el precio, se corre el enorme riesgo de que el token corrija con la persona adentro y deba vender en pérdidas.

Quienes tienen tendencia a dejarse llevar por el FOMO, también lo hacen en otros aspectos que no son las inversiones. Tal es así, que cierta gente siente que debe mirar una serie de rápidamente para no quedar afuera de la conversación, compra gadgets que ni siquiera sabe si va a usar solo porque otras personas lo hacen, etc.

Cómo dominar las emociones en el trading de criptomonedas

¿Te preguntaste en algún momento por qué la gran mayoría de los traders dejan que las emociones sean más fuertes que la razón? Esto se debe a que su interés económico es igual al emocional. No perciben su capital como fondos a invertir, sino como posibles autos, casas, o estar libre de deudas.

Es fundamental eliminar esa mentalidad para ser más fuerte de la cabeza y evitar que los sentimientos estropeen los planes que tanto rédito te han dado. A continuación, te daremos algunos consejos para eso.

Preparate para la pérdida

Aunque existen ciertos niveles de seguridad a la hora de invertir, jamás tenés que tomar el dólar cripto a invertir como método para conseguir la libertad financiera. Contrario a eso, la mejor manera de afrontar los trades es como si el capital ya estuviese perdido incluso antes de arrancar a operar. Haciendo esto, garantizarás que tus emociones se mantengan al margen del trade ya que te alegrarás más ante cada victoria y las derrotas habrán sido esperadas.

Al principio arranca con poco capital para ganar confianza, y después si te sentís con el conocimiento necesario podés elevar la cantidad de dólares en la cuenta. Como explica el dicho, “para ser rentable con 1000 primero hay que serlo con 10”.

No pongas todo tu capital en la misma cripto

En el mercado de valores, con invertir en el S&P 500 ya estarás lo suficientemente diversificado como para estar cubierto en caso de que una acción caiga. Esto sucede porque abarca empresas estables de tecnología hasta de hostelería y bancos. A tal punto que tiene tendencia al alza y la Reserva Federal inyecta dinero cuando lo cree necesario.

Esto no ocurre ni ocurrirá en el mundo de las criptomonedas porque su idea es justamente evitar la centralización de los activos. Por eso, cada token para hold debe ser comprado en base a sus características, evitando comprar demasiado de lo mismo. A continuación, te vamos a dar ejemplos de diversificación para que lo tomes como modelo.

Bitcoin: La madre de las criptos. Está ampliamente adoptada y al menos el 30% de la bolsa podría ser destinada en ella ahora que el valor está bajo. Ethereum: La segunda más importante del ecosistema. Su infraestructura DeFi permite el desarrollo de protocolos en su blockchain. USDT/DAI: Siempre es bienvenido un dólar cripto a la espera de futuras compras que te parezcan interesantes. Tener liquidez es fundamental.

Con la enorme cantidad de activos que existen, la evaluación de las inversiones deberá ser un aspecto clave antes de poner siquiera 1 centavo. El equipo detrás, competidores e historial a lo largo del tiempo son solo algunas de las cosas a considerar. Al estar diversificado minimizarás las pérdidas potenciales.

La práctica genera confianza

La enorme mayoría de los inversores opta por solamente diversificar y holdear bajo el santo lema “no invertir más de lo que podés perder”. No obstante, si te interesa ir un paso más allá, es fundamental que conozcas el análisis técnico de los activos. Esta herramienta permite intentar predecir el precio futuro para poder operar más cómodo en base a eso, y no comprar por comprar creyendo que subirá dentro de 1 mes como por arte de magia.

Los exchanges suelen incluir cuentas demo para practicar con fondos falsos e ir ganando confianza a medida que ves que tus análisis son acertados, o corrijas si es que ninguno salió como esperabas. Tras varias semanas de intentos, empezarás a identificar los patrones que te ayudarán a aumentar tu % de acierto y, con ello, crezca tu capital en criptos.

Aprenda tanto de las derrotas como de las victorias

Al momento de que salga mal el trade, escribí paso a paso cómo y por qué creés que ocurrió, si leíste mal el indicador, te invadió el FOMO y no supiste controlarlo, manipularon el activo de forma inesperada, etc.

En caso de que la operación haya salido ganadora, también anotá por qué: aplicaste a la perfección tus conocimientos de análisis técnico, simplemente fue un golpe de suerte, y más cosas del estilo. Analiza cada uno de los resultados sea positivo o no.