Los "Canallas" deberán esperar para elegir al próximo presidente del club

Rosario Central anunció que quedaron postergadas las elecciones previstas para el próximo 30 de octubre. Al parecer, se registraron irregularidades en el padrón de los socios habilitados para sufragar.

La decisión la tomó la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) luego de la denuncia de un asociado.​ De esta manera, las elecciones deberían realizarse el año próximo.

Como se recordará, Gonzalo Belloso, exfutbolista del club y exdirectivo de la Conmebol, había lanzado su candidatura por la Agrupación Raza Canaya. Por el oficialismo, el postulante era Ricardo Carloni, vice y actual presidente en ejercicio por el pedido de licencia de Rodolfo Di Pollina.​

El comunicado de la IGPJ

LA INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS POSTERGÓ EL PROCESO ELECTORAL DEL CLUB ATLÉTICO ROSARIO CENTRAL

El organismo emitió una resolución estableciendo que el proceso debe reiniciarse, convocando a la realización de una asamblea para designar una junta electoral, en razón de que lo actuado hasta el momento, no cumple con lo dispuesto en el estatuto ni con la ley.

La titular del organismo, María Victoria Stratta, a la hora de fundamentar la decisión señaló que: “A raíz de una denuncia recibida, el organismo efectuó una inspección sobre la documentación institucional. Como resultado de la misma se advirtió que la reunión de comisión directiva que convocó a la asamblea del 25 de agosto no contaba con quórum, que no existe acta de dicha asamblea, que el libro de actas de asamblea no tiene ningún acta pasada desde hace seis años y otras irregularidades en la documentación”. Agregó además que “el informe labrado por las inspectoras actuantes, motivó la necesidad de emitir una decisión que diera marcha atrás el proceso electoral, ya que los defectos de origen iban a trasladarse a los actos posteriores y con ello se afectaría la validez y transparencia del proceso electoral. El organismo tiene como función velar por el cumplimiento de la ley y del estatuto que los propios asociados han creado para regir su funcionamiento. De allí que en casos como este, que se dan con cierta frecuencia en las asociaciones, se deba actuar como lo hizo” señaló Stratta.

El reinicio del proceso, de acuerdo a lo establecido por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), implica que la fecha originalmente prevista para las elecciones se verá postergada, dado que la comisión electoral debe constituirse, como mínimo, sesenta días antes del fijado para las elecciones, porque así lo establece el estatuto.

Desde la IGPJ, se dejó aclarado que esta decisión no afecta la continuidad en la gestión del club, porque, aunque se produzca el vencimiento de los mandatos, los integrantes de los órganos continúan en sus funciones hasta tanto sean reemplazados, no existiendo cesación automática por vencimiento del plazo por el que hayan sido elegidos. Esta situación tampoco es nueva, pues ocurrió con las asociaciones que debían renovar autoridades durante la época de aislamiento sanitario, donde la postergación implicó que las personas continuaran en funciones hasta su reemplazo.

La resolución fue emitida con fecha 16 de septiembre y ya ha sido notificada a Club Atlético Rosario Central.