Cita secreta entre Cande Tinelli y Coti Sorokin: el reencuentro tras la crisis

Tras la crisis, Coti Sorokin y Cande Tinelli se reencontraron en un restaurante de Palermo y fue Juariu quien los descubrió por una fotografía que ambos compartieron, cada uno por su lado, en las redes sociales.

La ex participante de MasterChef Celebrity 3 se hizo eco de una fotografía que publicaron tanto Cande Tinelli como Coti de la mesa que compartían, cada uno desde su perspectiva. En una de las mesas de El preferido de Palermo, donde fueron, entre otros, Dua Lipa y Rosalía.

“¿Reconciliados? ¡Para mí era obvio! Era cuestión de que volviera Coti para que pase esto… Tan Chernobyl todo”, escribió Juariu sobre las capturas, y usando como referencia el grado de radioactividad que afecta hace casi cuarenta años esa zona de Ucrania.

Asimismo, la investigadora de las redes se permitió especular sobre las causas del reencuentro del músico y la hija de Marcelo Tinelli. “La típica, Cande lo habrá marado criticando con sus amigos y familia, lo vio ¡y se le pasó todo!”, escribió.

Durante la semana, Cande brindó una entrevista en LAM en la que no tuvo las mejores palabras para con su ex. "Está todo bien, pero hay un impasse. Me siento bien conmigo misma, que es lo más importante. Me agarró bien parada", dijo antes de lanzar una bomba.

"Hubo varios posteos de él, está como muy posteador. No sé qué le pasa. Es que el hombre es tan boludo, la verdad. Vamos, media pila", le dijo al cronista del ciclo de América.

“Lo que pasa es que terminó mal la relación. Ayer me contaban un poquito y parece que él era medio celoso y la hinchaba bastante a Cande y ella medio que se lo sacó de encima", contó Fernanda Iglesias una vez finalizada la nota.

