La ministra de Ambiente afirmó que no hay que esperar a la ley de Humedales para poner presos a los responsables

El corte del puente Rosario-Victoria congregó este fin de semana más de 15 mil personas que reclamaron al unísono el fin de los incendios en el Delta del Paraná. Este lunes a la mañana, el humo que asfixió a la región hace días, quedó lejos de la zona urbana, ya que el viento sopló hacia el sudoeste y atenuó la contaminación de los focos aún activos en la provincia de Entre Ríos.

Desde hace tiempo, los incendios obligaron a un trabajo ininterrumpido de los brigadistas de Santa Fe sobre la zona del pre Delta, en un área que supera los dos millones trescientas mil hectáreas, y que recientemente motivó al desembarco de las Fuerzas Armadas en el humedal.

En este marco, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, Erika Gonnet, admitió que, desde hace dos años, la Provincia ha realizado denuncias sistemáticas por los siniestros, sin que la Justicia encarcele a los responsables.

“Hace 80 días que estamos trabajando sobre estos focos de incendios, articulando con los niveles nacionales y las provincias vecinas. No sé si es suficiente, pero creo que la gente no quiere que nos estemos peleando. Necesitamos trabajar y prevenir, hacer un esfuerzo mayor y que todo esto se traduzca siempre en trabajo. No hay otra salida a esta situación, las cuestiones ambientales han sido postergada por muchísimo tiempo”, admitió la funcionaria al aire de Cadena OH!.

Las lluvias de este fin de semana parecen haber dado un respiro al humo generado por el fuego que azotó durante días la zona del Gran Rosario. Con este interregno climático, la Cámara de Diputados tratará este jueves la Ley de Humedales en un plenario de comisiones, luego de que el diputado socialista Enrique Estévez consiguiera que el resto de las fuerzas políticas accedieran a dar la discusión.

Al respecto, Gonnet destacó la importancia de acelerar la iniciativa en el Congreso, aunque afirmó que existen normativas vigentes para dar respuestas al ecocidio del humedal: “Tiene que haber una respuesta, alguien tiene que ir detenido ya que el 95 por ciento de los incendios son provocados por el hombre. Tiene que haber una investigación aparte de que se traten leyes de estas características como la de Humedales. Ella es una herramienta fundamental, pero normativa hay y no se está cumpliendo. Alguien debería estar detenido por lo que sucede”, agregó.

