Investigan estafa millonaria de inmobiliaria de Sauce Viejo

En los últimos días se conoció un caso de estafa millonaria por parte de una inmobiliaria a personas que compraron un terreno en Sauce Viejo, pero el lugar no está habilitado como zona residencial. Lo mismo ocurrió en Colastiné Norte y Arroyo Leyes. La causa está en la Fiscalía de Delitos Complejos y la fiscal a cargo de la investigación es la Dra. Bárbara Hilera.

"Somos representantes de dos personas que resultaron damnificadas por este tipo de conductas. Todo comenzó en 2019, cuando una inmobiliaria local, publicitó a través de Facebook, un supuesto loteo jurisdicción de Sauce Viejo, en ruta 11 y calle 18", comentó el abogado Ricardo Veglia.

"Esta gente compró, atraída por esta información. Llegaron a un entendimiento, se firmó un boleto, se entregó el 50 por ciento y luego el resto en 12 cuotas. La escritura y entrega del inmueble se pactó con el pago de la última cuota. Previamente, esta gente compró un casa prediseñada para instalar ahí, porque respondía al sueño de la casa propia. Cuando llegó el momento, no había respuestas. No respondieron intimaciones, cortaron la comunicación con los compradores. Entonces no nos quedó otro camino que radicar la denuncia penal", detalló a Cadena OH!

La víctima le entregó a la inmobiliaria en aquel entonces $350.000 y acordó un plan de pago de 12 cuotas de $17.500.

Para sorpresa y estupor de los compradores, se enteraron que son 35 o 40 personas perjudicadas por operaciones similares. También hay daminificados en Colastiné Norte y Arroyo Leyes, con la misma operatoria. Se trata de la empresa A. S Inmobiliaria, que funciona actualmente.

"La inexperiencia de quien compra hace gran parte del trabajo. Le mostraron el gran terreno donde se iban a hacer los loteos, donde se iban a abrir las calles... Incluso, cuando se firmó el boleto de compraventa insertaron un número de trámite en la gestión para subdividr los terrenos. Pero eso corresponde a una nota que se presentó a la municipalidad de Sauce Viejo, y le hacían creer a las personas que era el número de gestión. Pero todo esto nunca existió".

El municipio de Sauce Viejo ya había indicado que el proyecto no era viable. No tenía el dictamen técnico de impacto ambiental. A su vez, el terreno está ubicado en lo que se denomina villa industrial, no es residencial. Por otra parte, está atravesado por una servidumbre de electroducto, y es perjudicial para la salud humana.

"El loteo no existe, esta gente pagó, se quedó sin sus terrenos y de paso perdieron la casa que habían comprado. Hay denuncia a los titulares de la inmobiliaria. Todavía no pudimos acceder al expediente, estamos esperando que fiscalía nos permita. En los próximos días aportaremos nuevos elementos de pruebas, para demotrar que no se trata de un hecho aislado, sino que podría tratarse de asociación ilícita", dijo por último.

Escuchar también audio completo: