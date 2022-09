Crisis de los partidos, grieta y corrupción: la mirada de Cáceres y Reviglio sobre la política

Dos históricos dirigentes de la política santafesina se encontraron en diálogo junto a Hugo Isaak, en el programa "Todo al mediodía", para evaluar la actualidad provincial y nacional. Luis "Changui" Cáceres, de la Unión Cívica Radical (UCR), y Víctor Félix Reviglio, del Partido Justicialista (PJ), mostraron cómo, a pesar de los años, los debates de ideas y el respeto continúan vigentes.

"Uno de los problemas que nos aflije a esta edad es que se nos van los amigos, los profesionales, amigos y demás. Pero él siempre está presente", apuntó Reviglio por su par al aire en Cadena OH!

"Yo con Changui tuve una confrontación, de caballeros, no como en la actualidad. No había insultos, enfrentamientos ni mala intención. Cada cual defendía su forma de pensar. Teníamos un partido cada uno".

Ambos se enfrentaron en 1987 por la gobernación de la provincia. Víctor Reviglio era el candidato fuerte del peronismo. La UCR presentó una fórmula renovada, integrada por Luis Alberto “Changui” Cáceres, y el médico rosarino Juan Héctor “Canchi” Sylvestre Begnis -hijo del exgobernador desarrollista. El acto comicial se realizó el 6 de Septiembre y Reviglio ganó las elecciones con el 44,3% de los votos por sobre el 28,4% de Cáceres.

"Me pasa lo mismo, escucharte es un gusto. Cuando nos despertamos con un dolor quiere decir que estamos vivos", dijo entre risas el referente radical.

A pesar de sus diferencias partidarias, ambos coincidieron en un diagnóstico común sobre el país, basado en una pérdida de legitimidad de los partidos, en un funcionamiento distinto de la política y en un contexto de corrupción, impunidad y crisis.

"Yo lo que quiero expresar es que ha cambiado la historia. Estamos en otro siglo, sin lugar a dudas. Pero no sé si es para mejor, en otra época las cosas estaban muy claras, funcionaban los partidos poíticos. Ahora no, figuran sólo en la constitución. Ahora funcionan las coaliciones, pero es un cuentito también. Como están fragmentadas, le pasa tanto al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio. No estoy muy seguro que la unidad en la diversidad funcione, es otro cuentito de medianoche. Pero porque después es muy difícil para gobernar", apuntó el justicialista.

"Usted vio lo que pasó en el área económica del Frente de Todos", dijo en tono crítico. "No han gobernado a nadie, la situación era mala. No estoy seguro que las coaliciones funcionen, ahora quieren armar el frente de frentes. Por otro lado, el justicialismo quiere ampliar el Frente de Todos. Estamos lejos de la gente y de sus necesidades. A la hora de la verdad, uno y otro se pelean por formar parte de la lista".

"Coincido plenamente. Eran épocas donde teníamos partido, y representaban a la mayor parte de la ciudadanía. Cuando se abrió la afiliación a los partidos políticos, más del 70 por ciento de la población se afilió a los dos partidos mayoritarios. Por otro lado veníamos en buena medida de militar en política, a partir de convicciones. Si la lista, o si para arriba o abajo, estaba en segundo o tercer lugar. Esto cambió significativamente", replicó por su parte Cáceres.

"Coincido en que se han hecho montoneras, no se empezó a trabajar sobre la base de ser mejor que el otro, sino sobre la base de que lo otro es malo y hay que enfrentarlo. Se empezó a agotar por parte de la ciudadanía lo que pensaban que era menos malo, no hubo contenido programático".

Ambos dirigentes coincidieron en que en el país existen tres crisis: una es la economía, la plata no alcanza, hay inflación y recesión. Por otro lado una crisis institucional, cuando no se entiende que la república es división de poderes y el control. Una tercera crisis, que es ética y moral, y que debe priorizarse para solucionar las otras. Esto ejemplifica la diversidad de los frentes e incluso lo vago de las propuestas.

Elecciones 2023

Frente a un escenario en el que tanto Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri pudieran enfrentarse, Cáceres afirmó que aspira a que no sea así. "Son polos de una grieta. Estoy convencido que no se supera la crisis de un país profundizando grietas. Me preocupa cuando se hace la exortación a la unidad y simultáneamente se quieren cambiar las reglas de juego en vísperas de un proceso electoral. El Congreso de la Nación debería ser el primer lugar de coincidencia, pero no funciona".

"Los argentinos tenemos una particularidad desde 1810 a la actualidad, donde no existía la palabra grieta pero sí las diferencias profundas. Las crisis son reales, pero hay un problema fundamental que es la confianza. Ha existido momento en la historia argentina en que las diferencias se supieron suplir, pero con seriedad, ética, moral y la confianza. Tenemos ese famosos ejemplo del abrazo de Perón y Balbín. Tenían por objetivo unir a los argentinos, y tuvo el acompañamiento del lider de la UCR", remarcó Reviglio.

"Anoche lo escuché a hablar a Macri, me parece poco menos que imposible que se encuentre con Cristina Kirchner, que pareciera que pegó un volantazo y pasó del progresismo al misticismo. Habrá entendido que ella es parte de esta sitiuación que vivimos. Las diferencias existen, deben existir porque vivimos en un país libre, pero se necesita el consenso. Cuando no podemos consensuar, tengamos la valentía y la inteligencia de armonizar el discenso. Alguna vez lo hemos practicado".

"Se ha dejado de entender lo que significa la política. La política es el arte de buscar consenso, es la herramienta que las sociedades tienen para llegar a su destino. Caemos en una situación en el que empieza a aparecer el que se vayan todo, que significa anarquía, sufrimiento, muerte... Con la corrupción lo viví señalando, no se puede lelvar adelante ningún proyecto, de izquierda, ni de centro ni de derecha. Tiene que ser combatida, no importa el partido que sea", dijo por último Cáceres.

"En otras época hubo corrupción, pero no como ahora que es el pan nuestro de cada día. Lamentablemente existió siempre, lo que nosotros tenemos que conseguir por sobre todas las cosas, es terminar con la impunidad. Porque va a existir, es parte del género humano. Si terminamos con la impunidad, vamos a vivir tranquilos y va a ser menor la corrupción", terminó por su parte el dirigente justicialista.

Escuchar también audio completo: