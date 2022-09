Balagué: "Tendrían que estar recuperándose aprendizajes y está sucediendo lo contrario"

Los docentes públicos provinciales nucleados en AMSAFE comenzaron este martes un nuevo paro de 72 horas en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno. La media se extenderá desde el 20 de septiembre hasta el 22, replicándose los días 27, 28 y 29 de la próxima semana.

Desde el gremio afirmaron que, en su primer día de vigencia, el acatamiento fue "contundente", mientras adelantaron que harán una presentación ante el Ministerio de Educación nacional para pedir que el propio titular de la cartera, Jaime Perczyk, intervenga en la resolución del conflicto.

El acumulado de paros en los últimos dos meses alcanzará los 17 días, “una situación inédita por lo prolongado del conflicto y por la altura del año, donde los chicos tendrían que estar recuperando aprendizajes y estamos viviendo todo lo contrario”, sostuvo la actual diputada y ex ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué.

La legisladora aseguró que esta situación podría haberse evitado si la cláusula gatillo se hubiese sostenido como lo fue durante su gestión: “Era una manera de aproximarnos a un proceso inflacionario severo, pero hay otro problema que está influyendo en la negociación y que es el malestar de los docentes. Creo que eso a veces no se tiene en cuenta, pero cuando hay un diálogo que no está abierto con los docentes en general, que no se entienden las problemáticas que atraviesan cada una de las escuelas, cuando no se acompañó adecuadamente durante la pandemia, todo eso pesa en la definición de la votación para aceptar o rechazar una propuesta”, dijo al aire de Cadena OH!.

Consultada si sería viable no descontar sueldos a los agentes que no se adhieran al paro, Balagué expresó que el mecanismo de planillas “es muy difícil”, ya que el sistema de liquidación de sueldos de los docentes es muy complejo: “Hay permanentemente altas y bajas, reemplazos, docentes que dan clases en escuelas públicas y privadas, por lo que es muy difícil poder hacer algo en ese sentido”, agregó.

