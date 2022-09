La historia de una familia santafesina que se irá del país por la inseguridad

Como muchas otras familias y jóvenes en estos momentos de mucha violencia e incertidumbre, Melisa buscará irse a Portugal a vivir una vida más tranquila y más segura. Ella, su marido y sus tres hijos, tomaron una decisión muy importante, que cambiará su vida pero que les garantizará una mayor estabilidad.

"Tenemos el proyecto de emigrar a Portugal a fin de año", comentó al aire en Cadena OH! "Lo veníamos pensando pero fue un hecho específico el que nos terminó de convencer", afirmó.

Es que en junio de este año, en barrio Guadalupe, quisieron robarles en la puerta de su casa mientras se alistaban para ir al trabajo y al colegio. Fue a la siesta. La familia estaba con una amiga y los tres pequeños, que salieron primero hacia la vereda. Al escuchar los gritos, Melisa y su esposo salieron desesperados y vieron, con horror, que un ladrón apuntaba con un arma a su hijo de 9 años.

"Eran dos en una moto. Me pidieron el celular y apuntaron a uno de mis hijos. Encima lo vieron los otros hermanos. También nos apuntaron a mí y a mí marido, a menos de un metro de distancia. Era nuestra rutina, lo que siempre hacemos, el día a día, salir de la casa a la vereda y subirse al auto para ir a trabajar y al colegio", comentó.

Pero eso no es todo. El año pasado sufrió otro robo con un cuchillo, en el que le sacaron su celular y herramienta de trabajo. Fue cerca de las 8 de la mañana, por calle General Paz. Al mes quisieron robarle en María Selva también, por Alvear y J P López.

"Irnos era un tema que venía resonando, porque tenemos muchos amigos que se fueron. Ese mes se habían ido dos, y la verdad que nosotros no nos queríamos ir. Era ver como la gente alrededor se iba... Pero ese día no podíamos parar de llorar, nos temblaba todo el cuerpo. Uno piensa qué hubiese pasado si disparaban, porque estaban totalmente drogados, nos hubiésemos quedado sin un hijo. No agarré mis hijos a las 12 de la noche y me metí en una villa, estaba en la vereda de mi casa a la siesta", manifestó.

Por supuesto, el hecho tuvo secuelas. El hijo más grande, de 12 años, no quiso salir más solo. Tampoco quieren abrir las ventanas del frente ni jugar en el garaje, como antes lo hacían. Si no están los padres en su casa, no se asoman a la vereda.

La decisión fue tomada en familia. Primero entre Melisa y su marido, después incluyeron a sus hijos. El resto de los integrantes tomó la noticia con pesar, puesto que entiendieron los motivos: el susto, la inseguridad y la incertidumbre son muy grandes.

"Nosotros ya vendimos cosas, mi marido ya tiene pasajes, hicimos muchos trámites. Portugal necesita mano de obra por eso el Gobierno les da entrada a inmigrantes y los puede hacer residentes a partir de una serie de trámites", dijo por último.

