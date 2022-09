Reunión entre la Seguridad de Santa Fe y Colón

Tras un día sin entrenamiento, este jueves a las 10hs habrá una Reunión de coordinación entre la Seguridad de Santa Fe y Colón en la jefatura de la URI para definir los siguientes días de trabajos y el día del partido.

Además, advirtieron que este jueves cuando regresen a los entrenamientos por la mañana en el Predio 4 de Junio no hay presencial policial en el lugar, tampoco volverán a entrenarse y de esta manera corre peligro el partido del lunes ante Argentinos Juniors por la Fecha 21 de la Liga Profesional.

Recordemos que después de la visita de los barras al entrenamientos en el predio varios futbolistas se asesoraron en Agremiados para que realicen el reclamo correspondiente exigiendo seguridad en el lugar al Presidente José Vignatti y, entendiendo que si no se cumple con el articulo 75 del Convenio Colectivo de Trabajo ellos no se entrenan y no juegan.

Según pudo saber Sin Mordaza, esta mañana el plantel entrenará en su predio "4 de Junio" con custodia policial. "Desde Colón no nos pidieron nada todavía", contaron a este portal desde la Seguridad de la Provincia.