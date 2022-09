El Pulga Rodríguez se va de Colón

Este jueves al mediodía, luego de la práctica en el predio bajo una fuerte custodia policíal, varios jugadores pasaron por la fiscalía para declarar luego de la apretada de la barra el martes pasado. Tras esta situación, el que dejará el club será el Pulga Rodríguez.

Así lo reconoció su representante, Roberto San Juan: "Es una vergüenza lo que pasó. Patético. Había un dirigente en la práctica cuando pasó. Pulga se va a ir en diciembre. Termina el campeonato y la decisión es irse. Esto no lo soporta nadie".

"Está tomada la decisión. No importa si tiene contrato. Esta es una situación que hace que se pueda rescindir", agregó el apoderado, quien tomó la palabra por el jugador.

Pero la arremetida de Roberto San Juan no quedó solo ahí: "Acá se sabe todo cómo es la historia. No son internas estas, son cosas que pasan y son muy graves. Hay que tomar medidas, porque no hay que esperar que maten a un jugador. Es muy triste y lamentable. Yo hablé con Vignatti y nunca dice nada".

En el final, Roberto San Juan sentenció: "A nadie le gustaría que le pase y nadie puede jugar en estas condiciones. La familia está primero. Pulga Rodríguez está pasando un momento malísimo. Va cumplir con estos siete partidos y la decisión es rescindir su contrato, porque se llegó a un límite. El único responsable es el club. No hay que seguir encubriendo".