“El Estado debe desarrollar políticas para dar certezas y oportunidades a los jóvenes”, destacaron desde JxC

El diputado provincial Maximiliano Pullaro y la concejala Chuchi Molina compartieron una jornada de encuentro con jóvenes de diferentes barrios de ciudad de Santa Fe. “Fue una muy linda jornada, aprovechando el Día de la Primavera y del Estudiante. Nos entusiasma que hayan querido pasar esta tarde con nosotros”, resaltó la concejala de Juntos por el Cambio.

“Los invitamos para escuchar sus preocupaciones, sus proyectos, sus sueños, intereses. Y lo hicieron con franqueza, con libertad, con apertura, así que nos vamos muy contentos”, dijo al término del encuentro, y contó que “participaron jóvenes de diferentes barrios de la ciudad, con trayectorias distintas desde lo social, lo económico, lo educativo, pero con preocupaciones y aspiraciones comunes. Había representantes de jóvenes de Alto Verde, de Santa Rosa, de barrio Sur y de Coronel Dorrego, por mencionar algunos”.

Tras el encuentro, que se realizó en un bar de Bulevar y que se extendió durante un par de horas, Maxi Pullaro sintetizó que “trabajamos para mostrar esperanza de que podemos tener una ciudad y una provincia mucho mejor, que podemos tener un país que les dé certezas y oportunidades a los jóvenes”.

El diputado de Juntos por el Cambio confesó que “sentí que pedían contención, fundamentalmente”, y señaló que “se habló mucho de educación, del rol que tiene que tener el sistema educativo en la provincia de Santa Fe, con críticas y virtudes; se habló de producción, de trabajo, de la falta de empleo, pero también de las oportunidades que tenemos; se habló mucho de cómo les afecta y les impacta la inseguridad en la vida cotidiana, cómo tienen que modificar hábitos y dejar de hacer cosas”, enumeró.

“Pero fundamentalmente siento que es un grupo de jóvenes maravillosos que quiere pensar y tirar para adelante, que busca oportunidades y que quiere que el Estado tenga políticas públicas que den certezas fundamentalmente para poder desarrollar su vida acá”, concluyó Maxi Pullaro.

Escucharse

Camila y Marcos, dos de los jóvenes que participaron de la jornada, también destacaron la oportunidad de poder encontrarse, hablar y compartir la mirada sobre diferentes temas que los preocupan. “Me pareció interesante que quieran escuchar la voz de los jóvenes, que en este tiempo no se escucha mucho o no se lo hace de la mejor manera, porque si no es en manifestaciones, no se nos escucha”, dijo Camila, de barrio Candioti.

“Me pareció interesante poder compartir con otra gente, porque estoy en último año de la secundaria y está bueno ver con chicos un poco más grandes cómo están viviendo ellos las cosas”, apuntó, y contó que “inseguridad, educación, oportunidades de trabajo fueron los temas que más abordamos, y como estoy terminando la secundaria son temas que me están interpelando”.

Por su parte, Marcos, de barrio Alto Verde, también coincidió en que “me pareció excelente la reunión para poder contar lo que nos pasa y tener información también sobre en qué están trabajando Chuchi y Maxi. El intercambio entre los jóvenes me pareció muy bueno, y sobre todo que nos escuchen”. También apuntó que “la inseguridad fue uno de los temas centrales. Es algo en lo que todos vamos a coincidir, ya sea en Alto Verde como en el centro, porque lamentablemente es algo que se ve y mucho”, concluyó.