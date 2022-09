Por primera vez una mujer representará a Santa Fe en la Sociedad Rural Argentina

Por primera vez en 156 años, una mujer representará a Santa Fe en la Sociedad Rural Argentina (SRA). Soledad Diez de Tejada fue ungida este jueves como Directora por la provincia luego que Nicolás Pino fuera reelecto como presidente de la SRA por el "Movimiento Compromiso Federal" tras ganar claramente en los 14 distritos que la entidad tiene en el país.

"Es un orgullo haber ganado la interna. Es la primera vez que Santa Fe tiene una directora mujer”, dijo Diez de Tejada al aire de Cadena OH!. La flamante Delegada por la provincia aseguró que “en la Sociedad Rural Argentina hay un montón de mujeres capaces y trabajadoras. En esta me tocó ir en la lista de Nicolás Pino que ganó en todos los distritos, también en Santa Fe donde teníamos una interna complicada con gente con muchos años de experiencia", aseveró.

Respecto a cuál es su opinión sobre el diálogo que existe hoy entre el Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace, sostuvo que "el Gobierno está tirando manotazos de ahogado. Lo que hay que hacer es un cambio estructural, no podemos el 30 por ciento de la población mantener al 70 por ciento y que siempre se ajuste sobre Juan pueblo y no sobre el sector político que no baja sus aspiraciones".

Diez de Tejada ponderó a su compañero de lista, Carlos Facht, y valoró "el trabajo de equipo" que se viene haciendo en la provincia. "Queremos trabajar en conjunto en toda la región centro, apuntamos a la modernización, sin perder las tradiciones", dijo, mientras remarcó el agradecimiento a todos los socios por el apoyo y la confianza, adelantando que estará "con todos para acompañar y buscar soluciones".

