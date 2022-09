Gustavo Munúa: "Estoy enfocado en este torneo"

Gustavo Munúa habló en la previa del partido de Racing vs Unión y se refirió a varios temas. El plantel entrenará este sábado y luego viajarán a Buenos Aires donde quedarán concentrados para el encuentro por la Liga Profesional.

"Estoy enfocado en este torneo, en el final de temporada que tenemos por delante y ojalá que lo podamos terminar de la mejor manera. Es verdad que con el Presidente tenemos una reunión pendiente que en algún momento la haremos. Estamos enfocados en lo estrictamente deportivo".

"Se ha informado una situación muy incómoda y que son mentiras como se está presentando esa información. La quiero aclarar, es una situación de parte de un amigo de acá Santa Fe y fue intermediario con un representante que quería hablar conmigo. Nos juntamos a tomar un café y me pidió una autorización, yo le dije que tenía representante y terminó todo ahí. No se de quien sale esa información porque de acá no se habló de ningún equipo".

"Son cosas que realmente molestan, porque estamos enfocados en el final de la Liga y estamos al 100% con Unión. Es la única realidad".

"Trabajamos muy bien, veo al equipo con ganas. En esta altura lo más importante es el aspecto mental, que el equipo no se caiga y de seguir por el camino que estamos. Yo creo que el equipo está siendo competitivo, no se ha visto un equipo desdibujado".

"Son inmerecidos y engañosos los últimos resultados que hemos tenido en función a como ha funcionado el equipo. Estamos teniendo muchas situaciones, por desgracia no podemos concretar".

"Álvez-Marabel es una variante que consideramos junto a otras posibles, ya veremos que puede ser. A Cañete lo veo bien, cada vez más suelto después de su lesión, tuvo una recaída y lo fuimos llevando con muy buena asistencia médica. Ha superado ese tramo y hoy está bien".