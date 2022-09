Jugador, técnico y concejal, la vida del apasionado "Turco" Alí

En el marco de las recorridas que Cadena OH! realiza por el interior de la provincia, en un ciclo en el que se pondera el desarrollo cultural de cada localidad, Carlos Delicia y Marcelo Garrido dialogaron con Fernando "El Turco" Alí en Santo Tomé.

El ex jugador de fútbol y ahora referente político de Juntos por el Cambio, hizo un repaso de su vida y los grandes momentos que atrevesó. Inició su carrera en San Lorenzo, en 1974: "Pude compartir un plantel que es campeón nacional de ese año, un plantel súper profesional, donde había 4 jugadores que estaban en la Selección. El técnico era Osvaldo Zubeldía", comentó.

El joven de 19 años venía de San Juan. El presidente del club donde jugaba era de San Lorenzo y le conseguió una prueba de un mes. Así logró su primer contrato profesional.

Posteriormente llegó a Huracán de Comodoro Rivadavia, a préstamo por dos años. "Tengo un primer año en el que se arma un equipo con varios jugadres profesionales, chicos que no tenían la posibilidad de jugar en primera. El siguiente año volví a préstamo nuevamente, con un compra de la mitad del pase, y después el técnico va a Unión y en 1977 arranqué en Unión".

En el equipo tatengue tiene hasta hoy el récord de máximo goleador de la historia con 89 goles y también es el segundo jugador con más partidos disputados con 348, detrás de Pablo de las Mercedes Cárdenas (362). Todo logrado en sus dos etapas en la entidad, de 1977-1981 y 1983-1988.

"Ese primer año fue difícil, yo tenía la posibilidad de volver al fútbol grande, a un equipo de primera. Lo tomé como una oportunidad de nuevo. No me fue muy bien el primer tiempo, cuando usaba la 16, me costó también que me fui ganando el lugar de a poco, entrando en los segundos tiempos y dando vueltas los partidos. Hoy es un orgullo decir que soy el máximo goleador del equipo".

También en Unión compartió equipo con grandes e históricos jugadores. "Ahora no tanto, pero en ese momento no me gustaban los sapos. A nosotros siempre nos entregaban la ropa en un canasto y te ibas a cambiar. Neri (Pumpido) me llenaba el canasto de sapos, siempre, sacaba la ropa y saltaban todos", contó entre risas.

Alí tuvo una etapa de 4 años y medio en Unión, dos años en España, en Valladolid, volvió a Vélez un año y medio, y después otros cinco años más en el equipo rojiblanco. A su vez, fue técnico de las inferiores del club y trabajó en la primera junto a Neri, donde hicieron debutar a más de 16 jóvenes.

Política

"Uno con amigos y en juntadas siempre termina hablando. Y un día me dijeron que salte el mostrador... Lo veía difícil, pero hay que asumirlo, sobre todo si uno quiere cambiar la realidad", comentó respecto a su carrera política.

"Primero el inicio fue de mi hijo mayor que desde muy chico está en la política, y después el último empujón me lo dio Miguel del Sel y tuve la suerte de ser cuatro años concejal de la ciudad, de 2017 a 2021".

"Ahora seguimos en política, estoy con Gabi Chumpitaz con toda, queremos que Horacio Rodríguez Larreta sea nuestra próximo presidente y en la provincia con Maxi Pullaro", dijo por último.

Escuchar también audio completo: